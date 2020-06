Pese a las versiones, la Justicia no confirmó el hallazgo del hombre desaparecido

Por la tarde de este viernes, fuentes policiales, confirmaron que Rubén Darío Quiroga, el iglesiano que era intensamente buscado desde el pasado 23 de mayo fue asesinado. Según las fuentes, la ex pareja del hombre, confesó a la Policía que Quiroga fue asesinado y luego quemado. La mujer, acusó a su actual pareja del crimen.

Sin embargo, el juez a cargo de la causa, Javier Alonso, de la Segunda Circunscripción de San Juan, no quiso confirmar si se trataba del cuerpo del hombre desaparecido. "En estos momentos nos encontramos realizando los procedimientos, todavía no terminamos. Seguramente el día lunes vamos a tener mayores certezas. En principio estamos en pleno procedimiento, todavía no podemos confirmar ninguna noticia", expresó el magistrado.

"Estamos dentro de un expediente judicial. Necesitamos terminar y combinar, una vez que podamos establecer cómo sucedieron los hechos, recién ahí daremos alguna certeza. Estamos dentro de los procedimientos, aun no podemos confirmar nada", enfatizó.

En diálogo con Canal 13, el titular de la Segunda Circunscripción, expresó que están trabajando las fuerzas policiales en la localidad de Rodeo. "Estamos trabajando sobre Ruta 150 y Tiro Federal en la localidad de Rodeo. Estamos dentro de los trabajos de procedimiento y estoy a la espera de que las personas que están trabajando en la zona me confirmen si esta persona fue encontrada o no".

Por último, el Juez se mantuvo muy hermético sobre la investigación a lo largo de la nota. Pese a que la versión periodística ya había confirmado que el cuerpo de Quiroga había sido encontrado, según fuentes policiales.