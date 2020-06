La acuchilló su cuñado, lo dejaron libre y estalló de bronca en Facebook

Este martes en Flagrancia, sentenciaron a un sujeto que agredió violentamente a su ex cuñada y a su hermano el pasado domingo 14 de junio en una vivienda de Rawson. Según informaron desde el Ministerio Publico Fiscal, Luis Ángel Bazán, fue condenado a la pena de 2 años de prisión en suspenso, más reglas de conducta. Entre ellas, prohibición de contacto con las víctimas, exclusión de su hogar y deberá realizar un tratamiento psicológico para control de los impulsos.

Noticias Relacionadas Un chico quedó en grave estado tras accidentarse en un conocido barrio

El domingo 14 de junio, una pelea de hermanos, terminó de la peor manera en la vivienda familiar. Eran cerca de las 11.20, cuando Matías Bazán de 31 años, increpó a su hermano Luis Bazán de 36. En ese momento, se produjo una fuerte gresca entre ellos, indicaron las autoridades de Flagrancia.

Luego, en un arranque de rabia, Luis Ángel Bazán, tomó un cuchillo de importantes dimensiones y atacó a Noelia, la pareja de su hermano Matías. La joven, sufrió una herida cortante en una de sus piernas, mientras que Matías, recibió un fuerte golpe con un palo en la frente, detallaron en el informe policial.

Noticias Relacionadas Sin la Difunta, confirmaron la vuelta del turismo interno en San Juan

La herida que sufrió la joven en la pierna

En medio de la violenta situación, la joven herida, salió corriendo de la casa, y se refugió en la casa vecina, desde donde llamó al 911. A los pocos minutos, efectivos del Comando Radioeléctrico y personal de emergencia llegaron al lugar del hecho.

Noticias Relacionadas Habilitaron el ingreso de chilenos a la Argentina por tres pasos fronterizos

La policía, intervino en la situación y logró detener al atacante Luis Ángel Bazán. El sujeto, fue trasladado a la Comisaría 6° y fue imputado por el delito de lesiones en el contexto de violencia Intrafamiliar.

Noticias Relacionadas En Rawson, una discusión familiar terminó con una joven acuchillada

Tras conocerse la condena, la joven víctima del ataque de Bazán, estalló de bronca en las redes. “ESTA BASURA INMUNDA INHUMANA, LUIS ANGEL BAZÁN, ex cuñado, intentó matarme el domingo pasado sin ninguna razón, hoy la justicia se puso de su lado dejándolo en libertad. Quiero que quede todo esto de testigo por si algún día a mí me llega a pasar algo saben quién fue”, escribió la mujer en Facebook.

“Me siento destrozada al saber que la justicia que tenemos se ponen de lado de las mugres como estas! Una persona que tenía problemas psiquiátricos, que me ataco sin ninguna razón hoy queda en libertad como si nada hubiera pasado. Me pudo matar a mí, a mi hija que estaba conmigo en ese momento. Ojalá Dios haga justicia, que nadie le dé trabajo en ningún lado y que tengan cuidado porque la verdad que está loco y es una persona enferma”, agregó.

Minutos más tarde, volvió a postear en su cuenta y apuntó también contra la madre del acusado. “TU MADRE SUSANA GONZÁLEZ TE APAÑO TODO EL DAÑO QUE HICISTE, CUANDO ME APUÑALASTE QUISO APAÑAR LO QUE HICISTE AMENZANDOME DICIENDOME QUE LE DIGA A LA POLICIA QUE ME HABIA CAIDO Y ME HABIA CORTADO LA PIERNA. SI NO ME DEFENDIA ME MATABAS SI NO ENTRABA NADIE YO Y MI HIJA ESTARIAMOS MUERTA EN ESTE MOMENTO”, escribió.