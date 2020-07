Semana clave en el avance de la causa contra la médica infectada

Esta primera semana de julio será clave para el avance de la causa por el cuarto caso de coronavirus en San Juan, en la cual el Gobierno provincial denunció a la médica infectada por incumplir los protocolos. Tras conocerse que la mujer se contagió por mantener contacto con su hermano, quien padecía la enfermedad, Salud Pública se presentó en la Justicia y comenzó una investigación.

Noticias Relacionadas Se emborrachó y le cortó la yugular a su novia

En este sentido, el fiscal de la causa, Roberto Mallea, elaboró un escrito con cinco preguntas, el cual será enviado entre este jueves y viernes a la ministra de Salud, con el objetivo de conocer mayores precisiones sobre el hecho. Allí, la funcionaria tendrá la posibilidad de ampliar detalles que considere de relevancia, aunque no estén requeridos en dicho cuestionario.

Por ejemplo, se especula que la ministra puede hacer referencia al vuelo sanitario en el cual trajeron al hermano de la médica, por el cual también se abrió una causa. Ante presuntas influencias para que se concrete dicho traslado, también están imputados la jefa de Infectóloga del Hospital Marcial Quiroga, Rosa Contreras, y el coordinador de Vuelos Sanitarios, Javier Porras.

Noticias Relacionadas Cayeron los 'tirapiedras' jugando un partidito de fútbol

Este interrogatorio que se le enviará a Venerando, deberá ser respondido por escrito, modalidad que está habilitado por el Código Penal aplicada a funcionarios de Gobierno. Este proceso, el cual incluye por ejemplo el peritaje de los celulares de los acusados, también está demorando las testimoniales y las indagatorias, las cuales aún no tienen fecha estimada.

Noticias Relacionadas Doloroso relato: Romina Malaspina confesó que sufrió acoso sexual

Cabe destacar que, esta causa no fue investigada por el fuero de Flagrancia debido a que nadie denunció en el momento haber visto a la médica infectada ingresar a la zona de Covid-19 rompiendo los protocolos. Por lo tanto, al no haberla atrapado 'in fraganti', el caso debe ser abordado por la Justicia Penal.