Exclusivo: Todos los detalles de la renuncia del juez Pablo Flores

En la mañana de este día viernes 14 de agosto el abogado del ahora ex juez Pablo Flores, Ivan Román, charló en exclusiva con uno de los móviles de Canal 13, para explicar detalladamente cómo se dio la presentación de la renuncia del magistrado mencionado anteriormente.

Román reveló que esta decisión la vienen analizando hace un tiempo, a raíz del estado de salud de Pablo Flores. Debido al diagnóstico de los médicos que atendieron a este hombre, se determinó que su situación no va a mejorar en el corto plazo por lo que no se encuentra en condiciones de hacerse cargo del Juzgado de Instrucción N°2 y no va a estar en condiciones de presentarse al Jury.

"En este momento esta en cama, sumamente medicado" explicó Román sobre el estado en el que se encuentra Flores, sobre quien agregó: "la patología cardíaca es de larga data, él tiene presión hace mucho tiempo. No cabe duda que todo eso se ha acelerado como consecuencia de esta situación. La parte cardíaca se ha empeorado, se le ha agregado un grave problema de depresión y ataques de pánico".

Finalmente el abogado aclaró que ellos no van a obstaculizar la presentación realizada por el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, por lo que si en el momento en que se den las indagatorias Flores se encuentra en mejores condiciones asistirá, de lo contrario si el momento 'no es oportuno', se abstendrá de declarar.