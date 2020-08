El calvario de una familia chimbera que investiga la Policía

La Policía de San Juan investiga un caso de reiterado hostigamiento hacia una familia del Barrio Centenario de Chimbas. Según una alta fuente policial, ya han comisionado móviles de la fuerza para dialogar con los vecinos y tomar cartas en el asunto.

Es que, según la familia denunciante, un grupo de malvivientes del Barrio Centenario la persigue reiteradamente con fines delictivos. 'Todo empezó cuando le robaron a mi hijo. Como hicimos la denuncia empezaron a hostigarlo', contó atemorizada la mujer a Canal 13. Pidió resguardar su identidad, para evitar peores represalias.

El hecho fue calificado como robo en grado de tentativa y el Tercer Juzgado de Instrucción, a cargo del juez Guillermo Adarvez, ordenó la prohibición de acercamiento a uno de los acusados, Ezequiel Chandía (20), a 300 metros del domicilio de esta familia.

Sin embargo, según el testimonio de la familia, no solo no se cumple esta orden sino que Chandía, junto a otros, pasan por el domicilio amenazando al joven que fue víctima del asalto.

'A mi hijo lo esperaban afuera de mi casa o por la cuadra cuando llegaba de trabajar para amenzarlo y largarle cosas. Un día le arrojaron un fierro y lo tiraron de la moto. Me lo van a matar', contó la mujer entre lágrimas.

Además, la familia expresó a Canal 13 que ellos solicitaron que la prohibición de acercamiento fuera para, al menos, otro de los sujetos que asaltaron al joven, 'pero parece que no dan la orden porque si tiene otra causa lo mandan al Penal'.

Según la familia, ellos no son los únicos que se ven hostigados por este grupo de personas (seis mayores y dos menores), 'pero mis vecinos no se animan a denunciarlos, hay gente que se ha tenido que ir del barrio, yo no tengo cómo irme'.