Fiesta Vip: aseguran que el peso de la ley será igual para todos 

Los 48 detenidos por la fiesta vip en Santa Lucía ya se encuentran en sus casas. Por disposición de la Justicia, los infractores deberán cumplir con arresto domiciliario hasta que reciban su sentencia por el delito de violación de los artículos 202, 205 y 239 del Código Penal.

El fiscal coordinador, Iván Grassi, dialogó con Canal 13 y aseguró que Flagrancia no discrimina a ningún tipo de persona como lo establece la propia ley. 'Más allá de que lo hayan caratulado como fiesta vip y las particularidades de los jóvenes vinculados a sus familias y estatus social la ley es igual para todos', dijo.

Mientras las autoridades coordinan detalles para la realización de la audiencia con los respectivos protocolos sanitarios, Grassi sostuvo que 'las personas que se vean vinculadas o sorprendidas realizando una actividad ilegal son tratadas del mismo modo'.



La fiesta clandestina se llevó a cabo en un coqueto barrio en la zona de Alto de Sierra. El procedimiento, a cargo de Comisaría 5º, se realizó tras un llamado al 911 por la madrugada del viernes. Desde la sede policial informaron a Canal 13 que hubo 20 hombres y 28 mujeres detenidos en este evento. Además la policía secuestró 28 vehículos en los que los asistentes se movilizaron hasta el lugar.

Noticias Relacionadas Buscan a los fiesteros VIP que se fugaron y abandonaron sus autos

Desde el entorno de los detenidos trascendió que en el lugar se festejaba un cumpleaños y la recibida de una persona. Además, indicaron que la celebración comenzó en un bar en la zona de Capital y luego se trasladó hasta el barrio en Santa Lucía. A través de videos que publicaron algunos de los asistentes se puede que los jóvenes no respetaron el distanciamiento social y no usar tapabocas.

El fiscal coordinador comentó que en esta caso fueron muchos los jóvenes detenidos y la cantidad de autos secuestrado. Por ello 'fue muy compleja la tramitación de la causa'.

Por otro lado, el fiscal comentó acerca de la decisión de otorgar prisión domiciliaria a los acusados. 'La mayoria de estos jóvenes no estaban identificados en antecedentes. El viernes fue feriado y a los fines de darles protección a ellos y de no colapsar más el sistema y la comisaría se les concedió domiciliaria', explicó. Y agregó que '48 jovenes en una comisaría la colapsan. Fue muy ardua la tarea que se ha desarrollado para poder recolectar la prueba y hacer todos los trámites de ley que requiere una causa antes de ser presentada ante el juez', señaló Grassi.

Además, recordó que en horas de la madrugada del viernes hubo otra fiesta en Santa Lucía, precisamente en la Villa Muñóz donde detuvieron a 16 personas. Esto también implicó un amplio despliegue policial y judicial.



Según explicaron desde Flagrancia, las sanciones que podrían recibir los 'fiesteros vip' serían penas de prisión condicional.

El pasado 22 de agosto la Fiscalía General de la Corte dispuso limitar el otorgamiento de la suspensión de juicio a prueba para aquellos infractores de las medidas dispuestas para evitar la propagación del coronavirus. Si bien hubo varios casos anteriores en los que los acusados recibieron probation, es decir, la realización de tareas comunitarias o el pago de una multa, las condenas por este tipo de delitos fueron más rigurosas ante los numerosos casos.

Ante la consulta sobre si las penas por las fiestas clandestinas deberían ser más contundentes, el fiscal Grassi sostuvo que 'es un debate muy profundo. No necesariamente por la sanción o la amenaza de una sanción no cometan hechos delictivos pero si tiene un incidencia'.

El funcionario dijo que 'hay una problemática por parte de los jóvenes, principalmente en estos encuentros clandestinos. Esta es la primera fiesta y la pandemia no inició ayer. En los seis meses de pandemia se viene sucitando esto de manera ininterrumpida y lo llamativo es que no disminuye'.

'Es de publico conocimiento que se aplican sanciones que traen consecuencias jurídicas que son muy gravosas con el paso de los años. Pero lamentablemente hay un relajamiento y una falta de interés en algún grupo social, especialmente de jóvenes, para seguir incurriendo en estas conductas que son muy riesgosas tanto en la salud y en la vida no solo de ellos sino de su familia y de cualquier persona en general', comentó Iván Grassi.



En este sentido, dijo que las personas participan en este tipo de eventos son jóvenes de entre 18 y 35 años de edad en su mayoría.



Por último, Grassi comentó que el Tercer Juzgado Correccional se encuentra investigando a las personas que dejaron abandonados sus autos en el lugar donde se realizó la fiesta clandestina. 'Se avanzará en una investigación que irá vinculada y puede tener consecuencias en la comisión del delito. Los que circulaban en esos autos no han sido aprehendidos por eso no están en Flagrancia. Pero eso no quita que se avance en una investigación y se pueda llegar a determinar que persona condujo ese vehículo y por lo tanto de algún modo ese día cometió también el delito', cerró.

ue