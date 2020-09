Cómo fueron las últimas horas del pitbull que mató a una nena en Rawson

A dos días del feroz ataque del pitbull que mató a Lara Agüero de 9 años en Rawson, trascendieron detalles sobre su estado actual. El animal se encuentra en un refugio bajo la custodia de la Policía Ecológica. Tras el trágico episodio el perro fue sometido a varios estudios con el fin de recaudar pruebas para la investigación.

El dato llamativo es que el animal se encuentra tranquilo y no hizo falta ni siquiera sedarlo para realizarle los análisis, aseguraron fuentes de la investigación. Durante la tarde del lunes, veterinarios y policías le realizaron dos hisopados al can que no se comportó de manera agresiva, indicaron.

Uno de los hisopados fue sobre la dentadura del animal en busca de rastros de sangre de la pequeña. El otro fue sobre su lengua, para analizar si padece algún tipo de enfermedad como rabia, que podría haber sido un desencadenante del salvaje ataque.

Por otro lado, los informes preliminares de los investigadores detectaron que las medidas de seguridad en la casa donde se encontraba el animal no eran suficientes para contenerlo.

La Justicia aun no determina la carátula de la causa a la espera de las pruebas que deberá analizar la jueza Mónica Lucero del Tercer Juzgado Correccional a cargo de la investigación. Mientras tanto, Brian Silva, dueño del animal, se encuentra detenido a la espera de que las autoridades resuelvan su situación procesal.

Aún restan recolectar pericias oculares en el lugar del hecho, declaraciones tanto del acusado como de los testigos y el informe oficial de la autopsia al cuerpo de la menor, indicaron desde Tribunales.