Las dos caras de la historia de la ‘viuda negra’

El estremecedor caso Arena, el jubilado encontrado sin vida el domingo en un descampado de Chimbas, saco a la luz el nombre de Irma Calivar, principal acusada del asesinato del hombre. La historia de la 'viuda negra' tiene dos caras. La primera está vinculada a su frondoso pasado delictivo, con 7 procesamientos por causas similares. La segunda, un pasado poco feliz. La mujer sufrió la muerte de su cuñada en 2013 y su hijo en 2014.

El primer caso fue el de Estela Del Valle Bustos, que fue acecinada por su pareja Cristian Omar Fretes, siendo este el primer femicidio juzgado en la provincia bajo esa figura. El hombre fue el primer condenado en San Juan por ese delito.

El segundo gran golpe en su vida vino en octubre de 2014, cuando dos sujetos del mismo barrio San Francisco II donde reside, apuñalaron a Marcos Bustos, su hijo de 16 años de edad. El trágico episodio se originó cuando Oscar ‘Panci’ Calivar, lo acusó de haberle robado el celular, acto seguido lo apuñaló con la ayuda de Miguel Romero. Calivar fue en 2016 a 11 años de prisión definitiva, mientras que Romero quedó libre por ser menor.

El pasado martes, en Paren las Rotativas, Gustavo De La Fuente, abogado defensor de Calivar contó que su clienta ‘es una mujer sufrida que vive en una vivienda humilde’. Además, contó que ‘la viuda negra’ estuvo presa en el penal de Chimbas por una causa similar, en la misma se llevó a un acuerdo de los 3 años en suspenso, quedando en libertad. ‘Sus filiares coinciden en que ella no cometió semejante crimen’

En cuanto a los otros antecedentes, De La Fuente comentó que la venia defendiendo hace varios años, en donde el Doctor Ortiz la procesó por los 7 hechos similares al caso Arena. De esas causas se desprendió la condena en suspenso por 3 años que luego quedaría nula.

Consultado el abogado por el origen de la sospecha hacia su defendida, contó que no disponen de mucha información ya que el juzgado no la dejo entrevistarla. ‘El juzgado puso secreto de sumario y por eso la familia no tuvo acceso a comunicarse con ella’, afirmó.