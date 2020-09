El tormentoso recuerdo del día que balearon a su hija

Susana se quebró al recodar el día que le cambio la vida a su hija. La madre de Yuliana Neira, la joven que quedó cuadripléjica tras recibir un disparo de su pareja, hablo con Canal 13 minutos después de lo que fue la primera jornada del juicio por el hecho. ‘Yo pido justicia que el pague por lo que le hizo a mi hija la pena que debe ser y no menos’, expresó.

‘Juliana volvió a vivir todo de nuevo’, señaló la mujer una vez terminada la primera jornada en donde hubo un pedido de perdón por parte de Samuel Audalá, en el comienzo. La madre de la joven contó que a su hija se le hizo muy difícil, ya que volvió a recordar todo el calvario que vivió ese día y todos los que le siguieron, por el violento hecho.

Susana afirmó que, desde ese día, Audalá les arruinó la vida a Yuliana y a todas ellas (madre e hijas). ‘Yo no puedo salir a trabajar como antes porque tengo que atenderla a ella especialmente y además a mis dos hijas de 18 a 16’.

La mujer contó cómo se enteró de lo que le ocurrió a su hija. Recordó que ese día cuando llego de trabajar, Juliana no se encontraba en su casa. ‘Mi otra hija me dijo que había salida a comparar con Samuel (ex pareja), minutos después llegó la Policía y nos comunicó que Yuliana había sido asaltada y le habían pegado un disparo en el hombreo’.

Susana recordó que camino al hospital pensó que cuando llegara, su hija no estaría grave, pero cuando la vio en ese estado de gravedad, se desmoronó. El disparo fue en la mama derecha, a diferencia de lo informado por la Policía a la familia. La bala le quedó alojada en la columna de la joven dañándole el hígado, rompiéndole el vaso, con una importante hemorragia y el pulmón perforado que la dejo en silla de rueda.

La madre de Juliana expresó que siempre lo señaló a Audalá como el culpable, y que el hombre tuvo la intención de matarla con el disparo. ‘Hace 50 años que vivimos en el Barrio Belgrano y nunca nos pasó nada, ni a mí, ni a mis hijas’, dijo.

Susana contó que el acusado le mintió cuando ella llegó al hospital, tratándole de hacer creer que fue un asalto, pero nunca le creyó. Desde un primer momento lo increpó señalándolo como el culpable y pidiéndole que no mienta.

Por último, la madre de Yuliana expresó que, si Audalá viniera a pedirles perdón, no bastaría y que no quiere saber nada con el, ni con cualquier persona de su entorno. ‘A mi hija la voy a tener toda la vida en silla de ruedas, le arruinó la vida’, cerró.

El caso de Yuliana Neira

El 12 de noviembre de 2018, Samuel Audalá le disparó a quien era su pareja, Yuliana Neira, perforándole un pulmón y el intestino. La bala quedó alojada en la columna de la joven, causándole una lesión medular T10, la cual la dejó en silla de ruedas.