Raúl Tellechea: A 16 años, una lucha que no se abandona

Este 28 de setiembre se cumplen 16 años de la desaparición del Ingeniero Félix Raúl Tellechea y a pesar de la situación de pandemia sus hijos Gonzalo y Mariana decidieron marchar el viernes 25 los dos solos alrededor de Plaza 25 de Mayo para conmemorar la fecha.

"Ha sido una circunstancia diferente pero decidimos hacerlo así, seguir resistiendo de esta manera y demostrando esta herramienta que siempre fue salir a la calle y esta vez lo hicimos respetando la situación sanitaria actual", dijo Mariana, hija del ingeniero desaparecido.

Este año el recuerdo tiene un aditamento especial y es la esperanza que tienen familiares, allegados y el abogado de la familia, de que la causa pueda llegar al juicio oral en la Justicia Federal de acuerdo a las novedades que se han producido en el mes de marzo y julio pasado. Esto es que la Cámara Federal de Mendoza, Sala B, ratificó el procesamiento del ex Jefe de Policía Miguel Francisco González , Juan Marcelo Cachi, Roberto Mario León, ex jefe del D5 de la Policía y Aurora Isabel Ahumada, en el marco de la causa, que investiga la desaparición forzada del ex miembro de la Mutual de la UNSJ.

Gonzalo y Mariana Tellechea reconocieron a Canal 13 que los primeros años de la investigación pareció hasta ir en contramano y fue difícil cuando todo dependía de la Justicia Provincial pero ahora hay otro horizonte. "Hemos tenido momentos en que nos encontramos con menos fuerzas tal vez, al no encontrar resultados en la Justicia Provincial pero jamás se nos pasó abandonar esta lucha, la llevamos en la sangre y la vamos a llevar hasta el final", dijo Mariana.

En tanto Gonzalo destacó en este sentido que: "no creemos en que la Justicia sea lenta, en un principio fue demasiado lenta, yo diría que iba a contramano pero hoy en la Justicia Federal está avanzando, depositamos un poco de confianza, vamos a dejar de marchar cuando los responsables de la desaparición de mi papá cumplan la condena".

LA POSIBILIDAD DEL JUICIO ORAL

La Cámara Federal de Mendoza, Sala B, ratificó el procesamiento del ex Jefe de Policía Miguel Francisco González , Juan Marcelo Cachi, Roberto Mario León, ex jefe del D5 de la Policía y Aurora Isabel Ahumada, en el marco de la causa por desaparición forzada de personas, donde la víctima es el Ingeniero Félix Raúl Tellechea de quien no se tienen noticias desde el año 2004.

El abogado patrocinante de la familia, Conrado Suárez Jofré, destacó en su momento a Canal 13 que: “Esto nos habilita a solicitar la elevación a juicio, queremos el juicio oral”, destacó el profesional. De todas manera la defensa de los acusados podría apelar por tercera vez y llegar a instancias superiores como Casación.

Acusación contra el grupo de policías:

Ex Jefe de Policía Miguel Francisco González: era jefe de la fuerza provincial cuando desapareció el Ingeniero Raúl Tellechea. Está acusado de desviar la investigación y ocultar información que pudiera aportar al esclarecimiento de la causa.

Ex Comisario Mario León, con un cargo jerárquico de estrecha relación con la causa y con el entonces Jefe de Policía también está sospechado por actos como los de González.

Aurora Isabel Ahumada, en su momento instaló una versión considerada falsa por el juez, sobre que había visto en la vía publica al ingeniero desaparecido y esto llegó a declararlo ante autoridad policial. Dato que no pudo ser comprobado.

Juan Marcelo Cachi está acusado de negar tener relación con Alberto Laly Flores, que para la querella está involucrado como autor material de la desaparición del Ingeniero Raúl Tellechea, según el Dr. Conrado Suárez.

La causa está caratulada como “Moyano, Luis Héctor; Oro, Rubén Eduardo; Castillo, Miguel Alejandro; Alonso, Luis Ángel; Cachi, Juan Marcelo y otros, privación ilegal de la libertad". Para la familia Tellechea, los nombrados, ex miembros de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan, tienen que ver con la desaparición del Ingeniero Raúl Tellechea.

Este año el reclamo de justicia será particular por las circunstancias sanitarias pero no se da por vencido. La invitación que hizo la familia fue expresarse en las redes sociales, donde una vez mas el nombre de Raúl Tellechea sonará solicitando que se llegue a fondo en el esclarecimiento de esta desaparición de una persona en democracia.