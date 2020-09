Tras zafar de prisión, el barra de Desamparados rompió el silencio

JUDICIAL

Durante la jornada del día lunes el Fuero Especial de Flagrancia condenó al barrabrava de Sportivo Desamparados, Gustavo Javier "Paco" Guzmán a la pena de 8 meses de prisión condicional por golpear a insultar a su expareja el viernes por la tarde en una casa de Rivadavia. Sin embargo Guzmán quiso romper el silencio tras haber zafado de prisión por los hechos que tomaron repercusión el pasado día sábado, un día después de su detención.

"Yo quiero contarle la verdad a la sociedad porque las cosas no han sido como se dijo hace unos días. Yo jamás he tocado a mi mujer, no la he golpeado. Lamentablemente mi hijo de 13 años ha quedado en el medio porque el vio toda la situación previa", explicó ante las cámaras de Canal 13.

El líder de la Guardia Puyutana pidió su derecho a réplica después de haber recibido la pena de 8 meses de prisión de cumplimiento condicional, más la prohibición de acercamiento a la víctima, régimen comunicacional y una prestación alimentaria de $5.000. "Voy a seguir hablando con mi abogado para llevar esta condena al juicio. Voy a hacer que mi hijo declare en cámara gesell para que él cuente lo que vio y ella aclare la situación que pasó", expresó.

Es que según la versión de Guzmán, está dispuesto a apelar su condena porque el no agredió a su ex pareja. "Mi ex mujer estaba desnuda acostada con este tipo que no sé si es el novio o que de ella. Si reconozco haberme trompeado con este tipo que no me ha denunciado porque es un tipo casado", agregó.

"Me dio bronca ver a mi hijo llorar por haber visto a mi ex con otro hombre en la cama, por eso actué agresivamente contra este hombre. Pero a ella nunca le pegue, por eso mismo hice una exposición en la Comisaría después de lo que pasó", amplió el barrabrava.

Además el hombre confirmó que va a pedir quedarse con la tenencia de sus hijos, ya que su ex pareja supuestamente no los cuida. Aunque aclaró que de conseguir la tenencia, si va a permitir que su ex mujer los vea.

Según revelaron las fuentes judiciales, el hecho se había registrado en la vivienda de la víctima, una mujer de 37 años. La damnificada contó que, se encontraba en su domicilio, junto a un compañero de trabajo y cuando el hombre se retiraba llegó al lugar su ex pareja, Gustavo Javier "Paco" Guzmán, quien rompió con su pie la tela mosquitera de la ventana del living e ingresó a través de la misma al domicilio violando una prohibición de acercamiento y merodea a 300 metros de la mujer.

Guzmán al ver a su ex pareja con un hombre, se enojó y lo atacó con empujones e insultos, mientras la mujer trataba de evitar que siguiera golpeándolo. En ese momento, tanto la víctima como su compañero de trabajo, trataron de salir del domicilio dirigiéndose por un pasillo hacia el frente de la vivienda, pero nuevamente Guzmán agredió con un golpe de puño en la cabeza al hombre, quien logró escapar después.

La damnificada denunció que el barrabrava comenzó a agredir a la mujer, provocándole heridas en su rostro y en el antebrazo izquierdo, para luego arrastrarla por el piso. Tras el hecho, la damnificada decidió tomar la documentación y presentarse en sede de Comisaría 27ma donde puso en conocimiento lo sucedido.