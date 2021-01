Denunciaron por abuso sexual a un ex jugador de Newell´s

Una gran sorpresa se vivió recientemente en la provincia de Santa Fe, más precisamente en la localidad de Las Rosas. Esto se debe a que un mujer de 42 años presentó una denuncia por abuso sexual contra su pareja, un ex futbolista de Newell´s Old Boys. En la presentación se menciona que el hombre habría violado a la hija de la denunciante, una joven con retraso madurativo.

Esta semana salió a la luz que un ex futbolista del Club Atlético Newell´s Old Boys, integrante del plantel campeón del Torneo Apertura de 1990, fue denunciado por abuso sexual. Este hombre fue acusado de violar a la hija de 18 años de su actual pareja. La presunta víctima tiene un retraso madurativo.

La madre de esta joven contó que ella hizo una presentación por intento de abuso pero que luego de que la chica fuera entrevistada por una psicóloga, la profesional determinó que la violación llegó a consumarse. Se cree que todo habría sucedido en la localidad santafesina de Las Rosas, a unos 120 kilómetros de Rosario.

Si bien no trascendió mucha información del suceso, esta agresión se habría dado cuando la denunciante fue a pasar el año nuevo con sus amigas. En ese momento el ex delantero fue a "dar una vuelta" en el auto con su hijastra. Actualmente el caso quedó en manos del fiscal Santiago Tosco, quien dictó una prohibición de acercamiento de 72 horas para el acusado hacia su pareja y la presunta víctima. Las identidades de todos los implicados no trascendieron para no entorpecer la causa.