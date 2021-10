Olivares Yapur salió al cruce de las críticas por la relocalización de la Ciudad Judicial

Tras dos años de reuniones mensuales entre diferentes equipos técnicos, se tomó la decisión de relocalizar la futura Ciudad Judicial. Finalmente la obra se concretará en el lugar donde se encuentra la antigua antena de Radio Colón. Debido a ello desde entes como Acodepas criticaron fuertemente esta decisión alegando que se debería conservar esta estructura histórica. En Banda Ancha el propio presidente de la Corte de Justicia de San Juan cruzó a quienes realizan estas críticas.

Daniel Olivares Yapur se refirió a los cuestionamientos de integrantes de la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (Acodepas). Sobre esta situación, la autoridad expresó que se podrían haber preocupado mucho antes ya que esta antena lleva varias décadas en el lugar y ellos nunca se pronunciaron al respecto.

"Me parece muy loable el punto de vista de Acodepas de querer preservar los monumentos históricos que hacen a la tradición y a la cultura sanjuanina. Me parece que podrían haberse preocupado antes de esta situación, muchos años antes porque la antena tiene 70 años y nunca antes hablaron de esta situación. Pero ya que aprovecharon la coyuntura para hablar me voy a atener a las palabras del ministro de Infraestructura que ya ha manifestado que se va a preservar la antena", expresó.

Continuando sobre la polémica que rodeó a la antigua antena, Olivares Yapur explicó que muy probablemente deba "acortarse". Esto se debe a que por ley cuando una estructura de este tipo supera los 8 metros de altura, se debe realizar una declaración de Impacto Ambiental y llevar a cabo un análisis sobre ello.

"De por si, nos han explicado los técnicos, es un elemento de absorción de energía estática que es transmisor de esa energía que puede ser muy peligrosa para el humano. En la Ley de Preservación establece que una antena de más de 8 metros para su emplazamiento requiere de una declaración de Impacto Ambiental y un análisis de esta materia. De manera que seguramente que cuando la emplacen para su resguardo en otro lugar va a ser más corta, no puede ser tan alta", manifestó.

Posteriormente el entrevistado se refirió a cuál fue el motivo que provocó esta relocalización del proyecto ejecutivo. En relación a esto mencionó que se determinó que si se concretaba la obra en el primer lugar que se pensó, podían tardar hasta 3 años. Esto se debe a que en el lugar funciona un barrio que debía ser demolido completamente. Luego habría que construir un nuevo complejo habitacional para trasladar a todos los vecinos afectados.

Trabajar de esta manera iba a ser un gran dolor de cabeza para todos. Se trataba de un total de 150 familias que iban a tener que ser movidas a otro lugar, luego de destruir sus hogares. Todo este proceso, además de la gran demora que iba a causar, representaba un gasto que superaba la barrera de los 2.000 millones de pesos argentinos.

"Era una cuestión traumática. Había que esperar entre 2 y 3 años. Entendimos como una situación muy razonable por parte del Ejecutivo, buscar un predio en un lugar cercano que encaje dentro del Plan SJ que es de análisis y urbanización. Apareció este predio que nos explicaron que habían hecho el emplazamiento a este predio y cabía perfectamente el proyecto. Se va a trasladar y se va a implementar el mismo Proyecto Ejecutivo que fue licitado y contratado a este estudio de arquitectura", declaró.

Finalmente el presidente de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan se refirió al pedido que realizan constantemente desde la oposición. Se trata de que se mude la Ciudad Judicial al Edificio 9 de Julio. Sobre esto aseguró que dicha estructura no esta en condiciones de albergar esta nueva institución.