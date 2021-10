5 meses de prisión preventiva para el catequista acusado de presunto abuso

El catequista denunciado por presunto abuso sexual contra 5 alumnos (4 nenas y 1 nene) irá al Servicio Penitenciario Provincial durante 5 meses mientras avanza la investigación. Así lo determinó el juez de Garantías, Federico Rodríguez, en la audiencia de formalización de la denuncia desarrollada en la mañana de este lunes en el subsuelo de Tribunales.

En esta oportunidad el hombre se abstuvo de declarar y la fiscalía propuso un año de prisión preventiva mientras se sustancia la causa. Sin embargo la abogada defensora se opuso y finalmente el juez determinó 5 meses. Por ahora continuará en la Central de Policía para cumplir los protocolos Covid, para luego ser trasladado.

Es que para el magistrado Federico Rodríguez, la excarcelación del docente sería un peligro para la investigación. "En libertad arriesgaría la investigación ya que desde que se dio a conocer el primer caso, como efecto dominó, se sumaron otras denuncias", sostuvo para fundar la medida cautelar que solicitó la Fiscalía de la UFI ANIVI.

Si bien en un principio Guillén estaba sospechado de haber manoseando a dos alumnas del Colegio Santa Teresita de Rawson, en el transcurso del fin de semana se sumaron más denuncias en su contra y por ello ahora afronta 5 acusaciones, una de ellas, más grave, por abuso sexual con acceso carnal agravado y las otras cuatro por abuso sexual simple agravado por ser el encargado de la enseñanza.

Cuando llegó al recinto, el acusado se mostró cabizbajo y en silencio, instantes previos a comenzar, le pidió un papel y un lápiz a la abogada defensora Sandra Leveque, aunque se desconoce para qué lo hizo. Lo cierto es que la audiencia se llevó adelante a puertas cerradas ya que las presuntas víctimas son menores de edad.

Pese a que la letrada que lo representa manifestó que su cliente asegura que es inocente, Guillén se abstuvo a declarar como parte de la estrategia de la defensa, que esperaba a conocer todas las acusaciones que recaen sobre su representado antes de emitir algún tipo de declaración. Asimismo en la previa le contestó al juez “soy inocente. No voy a declarar, recién se está investigando todo y cuando se investigue van a saber que yo no he hecho todo de lo que me acusan”, según dijo la abogada defensora a Canal 13.

De esta manera, tras llevar a cabo la audiencia de formalización, el juez Rodríguez dictó 5 meses para la investigación penal preparatoria, en la que los fiscales ahora comandados por Raúl Iglesias deberán reunir las pruebas para sustentar las acusaciones que este lunes por la mañana se ofrecieron en la audiencia.

En tanto, ahora se espera por el desfile de los menores implicados en Cámara Gesell, cuyos testimonios serán vitales para la causa. Al mismo tiempo, desde el Ministerio Público ratificaron que no se descarta la recepción de más denuncias en contra del docente.