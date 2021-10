Macri no se presentará ante la Justicia por la causa de espionaje a los familiares del ARA San Juan

Mauricio Macri no se presentará ante la Justicia por la causa de espionaje ilegal contra los familiares del ARA San Juan, el submarino que se hundió en el año 2017. El ex presidente fue citado por el Juez Martin Brava a declarar mañana 20, este sería el segundo llamado ya que el pasado 7 de octubre tampoco se presentó. El anuncio lo hizo por medio de un extenso hilo de tuits, en los que cuestionó la competencia del magistrado para juzgarlo.

Macri hizo referencia a la prohibición de salir del país dictada por Brava la cual califico de arbitraria, “el juez Bava vulneró mis garantías desde el primer minuto y me involucró en una causa que no corresponde investigar en Dolores y en la que no tengo nada que ver. Se trata, según me explicó mi abogado, de una imputación arbitraria donde se busca perseguirme”, escribió desde su cuenta de Twitter

La causa comenzó el pasado 23 de septiembre cuando la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, denunció el espionaje sobre las familias de los tripulantes del ARA San Juan. En el texto de la denuncia, Caamaño subrayó que las "tareas" ventiladas "no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado", sino que "sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido".