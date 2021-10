'No tengo miedo', la expresión del prófugo más buscado ante las cámaras de Canal 13

“No tengo miedo a nada” afirmó Pedro Saitta este martes cuando era trasladado a la Central policial tras haberse entregado a la Justicia en las instalaciones del CAVIG. Sin embargo el ‘prófugo más buscado’ no ocultó su rostro y miró fijamente a la cámara al momento de subir al vehículo policial.

En tanto su abogado defensor, Fernando Bonomo explicó que su defendido se entregó de manera voluntaria pero sin DNI, algo que fue confirmado por el fiscal Juan Manuel Gálvez. Sin embargo aparentemente la Justicia terminó de acreditar su identidad.

Al mismo tiempo, Bonomo explicó que intentaran tratar de llegar a un acuerdo con los fiscales, pero seguro será de condena en el penal la resolución del caso. Para ello en los próximos días tendrá la audiencia correspondiente por amenazas y seguramente unos días después sea juzgado por desobedecer una orden judicial.

Respecto a la falsificación de su identidad, el abogado manifestó que en su momento el Ministerio Público tendrá su facultad de imputarlo o no por este motivo. Asimismo quien se presentó también en el lugar fue su pareja desde hace 10 años, quien dijo ante las cámaras que “se va a hacer justicia muchas mentiras que se han dicho. Se van a aclarar muchas cosas que se han dicho, el jamás a mí me tocó de manera violenta. En otra provincia lo están acusando de algo que él no cometió”, cerró.