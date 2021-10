Bajo total hermetismo, declaran 3 presuntas víctimas del catequista

Esta semana continúan las declaraciones de las presuntas víctimas de Cristian Guillen, el catequista acusado de varios casos de abuso sexual a menores. Si bien estaba previsto que las 5 presuntas víctimas pasaran la semana pasada por Cámara Gesell, solo 2 pudieron brindar su relato en el Centro ANIVI.

Es por ello que esta semana será el turno de los otros tres nenes restantes. Se trata de chicos de tan solo 3 años, por lo que la Justicia dispuso que declaren en días separados. Lo harán este lunes, el martes y miércoles de esta semana.

El proceso se lleva a cabo bajo un gran hermetismo. Fuentes consultadas por Canal 13, evitaron revelar detalles sobre las declaraciones de los menores para no entorpecer la investigación.

Cabe destacar que esta es la única oportunidad que tiene el Ministerio Público Fiscal de conseguir el testimonio de los menores. Una vez que presten su declaración, no podrán volver a ser citados, según lo prevé el Código Penal.

Sus declaraciones serán la clave para confirmar la acusación contra Guillén, quien se encuentra imputado por 4 casos de abuso sexual simple y uno de abuso sexual con acceso carnal, en todos los casos agravados por el vínculo que tenía con los niños, ya que estaba a cargo del cuidado de los menores durante sus horas de clase.

El celo por guardar bajo 7 llaves las declaraciones de los menores, tiene que ver con el temor de que, si trascienden a través de la prensa, esto podría condicionar los testimonios faltantes. Las fuentes consultadas explicaron que no quieren dar detalles ni siquiera a grandes rasgos para no generar desconfianza en los padres de los menores.

También es importante guardar el secreto de sumario lo más posible para evitar que la defensa del catequista apunte a invalidar todo el proceso. Es que en estos testimonios se va a anclar la acusación del Ministerio Público Fiscal y la defensa también.

Por su parte, Cristian Guillen continúa detenido en la Central de Policías mientras la Justicia espera definir esta semana su traslado al Penal de Chimbas. Cabe recordar que el juez de Garantías, Federico Rodríguez, dispuso 7 meses de prisión preventiva a Guillén en el Penal de Chimbas mientras se desarrolla la investigación fiscal.

Sin embargo, la defensa del catequista, Sandra Levaque, presentó una impugnación que deberá ser resuelta por un tribunal desde el Colegio de Impugnación, explicaron las fuentes. De esa manera evitó que el catequista sea trasladado al Servicio Penitenciario.

El caso del catequista salió a la luz el pasado 15 de octubre cuando se conocieron las dos primeras denuncias contra Guillén. Las mismas fueron realizadas por padres del colegio Santa Teresita: uno de ellos caratulado como abuso sexual con acceso carnal. El resto son casos presuntamente registrados en el Nivel Inicial dependiente de la Universidad Católica de Cuyo.

Los últimos cuatro fueron dictaminados como abuso sexual simple agravado por ser cometido por el encargado de la educación.