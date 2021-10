La defensa del ginecólogo denunció incompatibilidades en los testimonios

En la mañana de este lunes comenzó el juicio contra el ginecólogo Matías Moretti, acusado de abuso sexual a una menor en su casa. El abogado del profesional, Gustavo de la Fuente dio declaraciones a las cámaras de Canal 13 y denunció incompatibilidades entre las testimoniales de la querella y el legajo que había sido trabajado por la fiscalía. "La fecha no es la que se había dicho o que consta dentro de los instrumentos y es una totalmente distinta con un año de diferencia", aseguró De la Fuente.

Durante la mañana de hoy se tomaron las testimoniales de la víctima, también de una amiga y una trabajadora social representando al Centro de Apoyo para Victimas del Crimen (CAVIC).

El letrado señaló que según el expediente el hecho habría sucedido en el año 2020, lo que habría sido contrariado por las propias declaraciones de la víctima en el día de hoy, "según el relato de la chica hoy que ha sido en el año 2019, es decir un año de diferencia", al respecto agregó, "la amiga había dicho en el legajo que había sido en el año entre el año 2018 y 2019, hoy ratificó claramente que había sido en el año 2019, y que lo que había dicho antes no era cierto".

Para el patrocinador la inexactitud de estos datos cambiaria sustancialmente le asunto, ya que alega que, "se está discutiendo que hubo un abuso sexual de una menor en ese año o de una mayor", ya que la victima tendría entre 17 y 18 años cuando sucedieron los hechos.

Sumado a esto, la defensa del ginecólogo remarcó que hay otras inconsistencias, "la amiga había dicho que la víctima le había mandado una foto, hoy dijo que no era cierto, que no la había mandado una foto. Con respecto a la declaración de ellas en este debate, no coincide absolutamente nada con el legajo, eso es lo único que la ha quedado calara esta defensa".

De la Fuente no descartó que en el caso de que la posición resulte favorecida, Moretti tome acciones legales. "Vamos a correr lista de esto a fiscalía de turno para que vea si existe delito por parte de cada una de estas personas", declaró el jurista.

Expresó que el acusado no ha prestado declaración aun, "en su momento nosotros vamos a prestar declaración respecto de todos los hechos para que se esclarezca la verdad", enfatizó el defensor que espera que la Justicia dicte sentencia el día jueves o viernes. Para el martes se presentaran a las testimoniales peritos psicólogos, psiquiatras y los testigos propuestos por la defensa del ginecólogo.