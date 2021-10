Familiares del ARA San Juan piden suspender la convocatoria en apoyo a Macri 'por respeto'

Los familiares del ARA San Juan pidieron suspender, "por respeto", la convocatoria realizada por Juntos por el Cambio en apoyo al Mauricio Macri, en la causa de espionaje ilegal. El expresidente fue convocado por tercera vez por el Juez Martin Brava a prestar indagatoria este jueves en el juzgado de Dolores.

Las familias de once de los tripulantes representados por el abogado Luis Tagliapietra, padre de unos de los tripulantes, difundieron un texto en el que manifestaron su disconformidad con el llamamiento de JxC. “En virtud de la convocatoria política que está realizando JxC por distintos medios, en un supuesto apoyo al expresidente Mauricio Macri para el jueves próximo a tenor de su citación a declaración indagatoria ante el juzgado federal de Dolores, les rogamos que por respeto no lo hagan”, rezaba el manifiesto.

En este sentido expresaron que, “respeten a la justicia y a los 44, que no hagan lo que repudiaron de otros ex funcionarios. Los familiares allí estaremos para escuchar lo que (Macri) tiene para decir, como siempre sin banderas políticas”.

Por la causa ya fueron procesados los exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Esta causa se inició hace más de un año a partir de una denuncia formulada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, luego de que dentro de ese organismo fueran halladas las pruebas del supuesto espionaje almacenadas en tres pendrives.