La palabra del abogado del ginecólogo acusado de abuso

Gustavo de la Fuente, el abogado de Matias Moretti quien es el Ginecologo acusado de abuso sexual a sus pacientes obtuvo la absolución luego de varios momentos problemáticos durante el juicio.

El abogado de La Fuente indicó que en la jornada de este vienes se dieron los alegatos por parte de fiscalía "en la cual lo único que tenía como sustento era un informe psicológico realizado y lo demás era un conjunto de contradicciones ya que hablaban de diferentes momentos". Ante esto el defensor añadió que "las pruebas presentadas no llevaban a otro punto que no sea la absolución".

Durante el acto acusatorio, indicaron que hubo una discusión entre la fiscal y la jueza, ya que de la nada ingresó la sala la presunta víctima quien estaba en via zoom. Es así como la denunciante y su madre "entraron como si fuese cualquier lugar, no un debate ,no un acto formal". Al mismo tiempo añadió "se metieron en la sala y esto produjo la interrupción de la audiencia. Lo que sí se advirtió que se respetaran todos los actos institucionales".

En cuanto a su defendido, señaló que se encuentra satisfecho con la resolución tomada. Sobre esto mencionó que "lo importante es que el hombre como la mujer sean creíbles en la misma forma porque ambos tenemos los mismos derechos". A la vez remarcó que la justicia " no debe estar fundada en un feminismo".

También sentención "La víctima y el victimario deben ser escuchados, ya que no se deben vulnerar los derechos, ni por ser mujer o ser hombres. Todos tenemos los mismos derechos".