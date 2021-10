'Se rieron en mi cara': el dolor del novio de Natalia tras la liberación del conductor

El miércoles 29 de septiembre se produjo una tragedia vial en Avenida Circunvalación en donde murió una docente sanjuanina. Allí el responsable fue un joven de 20 años que chocó la moto en la que viajaba la víctima junto a su pareja, Juan Ignacio Moyano. Finalmente la justicia determinó que este conductor quede en libertad lo que enfureció al esposo de la fallecida "Se me rieron en la cara", expresó al móvil de Canal 13.

Arturo Gómez es quien manejaba el Renault Logan que chocó y mató a Natalia Acosta. Cabe destacar que esta persona circulaba en su auto sin carnet y ese mismo día había reprobado su examen de manejo en EMICAR. Durante el pasado sábado se realizó la audiencia de este caso, teniendo un fallo que causó un profundo dolor en los seres queridos de la víctima. Se le dio un castigo de 3 años de prisión en suspenso, lo que quiere decir que no pisará el Servicio Penitenciario.

"La sensación es que la justicia me demuestra que el que hace las cosas bien y el que hace las cosas mal están en igualdad. Teníamos un abogado querellante en la audiencia que era César Oro, es el que me representa. No pudo evitar nada porque ya estaba todo arreglado. Se me rieron en la cara prácticamente como quien dice", expresó Moyano.

Además del hecho de que Gómez ya se encuentra tranquilamente en su casa, otro aspecto de la decisión llamó la atención. Se lo inhabilitó para manejar un vehículo por un periodo de 5 años. Sin embargo él nunca tuvo un carnet para conducir como para que se lo retiren.

"El pedido es de justicia porque como ahora me pasa a mi, le puede pasar a otro el día de mañana. He tenido el apoyo de mucha gente de Familias del Dolor, tengo amigos, conocidos y no conocidos de todos lados que me mandan fuerza. Tengo que hacer justicia lamentablemente, en EMICAR no lo tuvieron que haber dejado salir", sentenció.