Perpetua y la tenencia de los hijos: el pedido de los hermanos de Martínez

Los hermanos de Gonzalo Martínez, el joven asesinado el pasado fin de semana por su ex en Pocito, pidieron Justicia en las puertas de Tribunales. Este martes, mientras se llevaba a cabo la audiencia de formalización del caso contra Gabriela Núñez, los familiares y amigos de la víctima se reunieron con carteles para reclamar por la pena máxima contra la acusada y también por la tenencia de los hijos que ambos tenían en común.

“Queremos que la asesina que es Gabriela Núñez pague con la máxima pena porque lo que cometió fue un asesinato. Que no sea en vano porque mi hermano no quería que los niños estuvieran con esa madre porque no tenían vida”, comentó uno de los hermanos de la víctima.

De este modo, pidieron prisión perpetua para Núñez y aseguraron que seguirán luchando por la tenencia de los 3 hijos de la pareja. “Hay un montón de pruebas que se irán dando a conocer con el tiempo y todo saldrá a la luz y se verá como era todo en realidad”, dijo.

Posteriormente se refirieron al desenlace fatal. “Nosotros sabemos lo mismo que se sabe en todos lados, no hemos estado en el lugar del hecho. Mi hermano, Germán, fue uno de los primeros que llegó y ella le confesó que no lo quiso matar. Pero lo que hizo fue matarlo y queremos que pague lo que hizo. Las palabras no nos van a devolver a Gonzalo, pero queremos que pague por lo que hizo porque fue un asesinato”, manifestó.

Además, dieron su propia versión de lo ocurrido aquella madrugada del domingo. “Ella lo hizo bajarse del auto para golpearlo. Ella no le arrojó el ladrillo como se está diciendo, ella le pegó con el ladrillo que tenía en la mano”, indicó.

En la misma línea, otro de los hermanos de Martínez dijo que por palabras del remisero que esperaba a Gonzalo para llevarlo a su casa, Núñez lo hizo bajarse del auto para darle un abrigo que el joven se había olvidado en el domicilio, y cuando se dio vuelta le pegó con el ladrillo en la cabeza.

“El ladrillo no fue arrojado, ella lo tenía en su mano y cuando mi hermano gira para subirse al remis, ella le pega a corta distancia con toda la fuerza en la cabeza. Eso lo sabemos por el remisero. La autopsia también dice que él fue golpeado por un objeto contundente a poca distancia”, aseguraron.

Por otro lado, los familiares del joven fallecido comentaron que él estaba luchando por la tenencia de sus 3 hijos con Gabriela Núñez. “El jueves fue mi última conversación con mi hermano, y él me decía que no podía más, quería tener los niños en la casa porque la casa en la que vivían ya era un aguantadero de gente. Y lo último que le había comentado el niño más grande de él, es que uno de los travestis que vive en el lugar le había tocado las partes íntimas”, señaló el familiar de la víctima.

En este sentido, se quejaron y aseguraron que nadie les consultó si se podían hacer cargo de los niños durante el proceso judicial que se lleva a cabo contra la madre de los menores. “Se tomó la decisión de dárselos a una tía y nosotros estamos a total disposición para que esos niños queden a custodia nuestra. Creo que legalmente corresponde por ser en la familia el único abuelo que está en vida y tiene todo el apoyo de todos los hermanos para que esos niños crezcan de la mejor manera”, dijeron los hermanos de Gonzalo Martinez.

También, aseguraron que los directivos de la escuela donde concurren los hijos de la pareja, les advirtieron que familiares de Núñez habían pedido con “prepotencia” el pase para cambiarlos de escuela. “No sabemos a dónde se los quieren llevar ni que quieren hacer. No tenemos información de donde están, hay una hermana de ella y esta persona travesti que estaba siempre con ella”, dijeron.

“Lo único que pedimos es la pena máxima y cuando ella esté presa, que los niños estén con nuestra familia”, concluyeron.

Tras la audiencia de este martes, Gabriela Núñez fue trasladada al Penal de Chimbas. El juez de garantías, Jorge Abelín Cottonaro, dispuso 4 meses de prisión preventiva para la mujer y 7 meses para la investigación fiscal.