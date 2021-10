“Si no lo mató antes ha sido de milagro”:  el dolor de los familiares de Gonzalo Martínez

Este martes se llevó a cabo la audiencia por el crimen de Gonzalo Martínez el pasado fin de semana en Pocito. La acusada del sangriento episodio es su ex, Gabriela Núñez, quien finalmente quedó imputada por homicidio agravado por el vínculo y fue trasladada al Penal de Chimbas.

Mientras tanto, en las afueras de Tribunales, familiares del joven fallecido pidieron justicia. En dialogo con Canal 13, los allegados de Martínez aseguraron que tenían ambos tenían una relación conflictiva y que el joven luchaba por la tenencia de sus hijos.

Andrea Cortez, familiar de Martínez, sostuvo que “si no lo ha matado antes ha sido de milagro”. La mujer, relató supuestos episodios de violencia por parte de Gabriela Núñez contra el joven padre de sus hijos. “Se han dicho tantas cosas sucias sobre él en el Face que es feo lo que se está inventando. Yo recuerdo cuando ella lo corría con los niños. Él sabía andar con el changuito con los niños con camperita y una colcita porque ella lo corría y le daba los niños y él se quedaba en mi casa y me dejaba a los niños”, comentó.

Luego, contó que Núñez ya había agredido anteriormente a Martínez con un piedrazo en la cabeza. “Mi hermana me cuenta que ella lo traía con piedras, por toda la calle Frías y calle 5, de la Parrilla Manolo para dentro y le tiró una piedra en la cabeza y le hizo una pelota”, relató.

“Ella decía que él tenía una perimetral, que no estaba con él. Entones, ¿por qué ella cuando él estaba en el barrio donde yo vivo pasaba insultándolo, buscándolo? No había un día que ella no lo pasara a buscar. Y hay mucha gente en el Lote 12 que sabe la verdad. ¿Por qué no hablan y dicen la verdad? Que la muerte de Gonzalo no quede impune. Que esta mujer no se salga con la suya. Que los vecinos que saben las juntadera que ella hacía, con travestis, que se juntaban a tomar, a fumar, que usaban droga. Eso no ve la Justicia”, contó la mujer ante el móvil de Canal 13.

Por último, Cortez, manifestó que “la Justicia tiene que estar ahora favor de este pobre muchacho que ella ha matado. Si no lo ha matado antes ha sido de milagro porque lo agarraba con palas durmiendo, lo correteaba a peñascazo, lo rasguñaba, le ha hecho muchas cosas esta mujer y ella sabe muy bien lo que ha hecho. Hay muchos testigos”.

El crimen de Gonzalo Martínez ocurrió en horas de la madrugada del pasado domingo en el Lote Hogar Nº 12 de Pocito. Según la investigación judicial, su ex pareja, Gabriela Núñez, le arrojó un ladrillazo a corta distancia que golpeó en su cabeza y lo mato.

El episodio ocurrió luego de que Martínez agrediera a la actual pareja de Núñez, quien escapó del lugar y se fue al hospital. Posteriormente, la mujer atacó a su ex con el objeto contundente cuando se estaba subiendo a un taxi, lo que finalmente le costó la vida.