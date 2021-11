La mamá de Braian sobre la liberación de un acusado: "No por ser menor deja de ser un asesino"

"¿A cuántas personas más tiene que matar un menor para que sea encarcelado?", se preguntó en Compacto 13 Lidia Chávez, mamá de Braian, el joven de 21 años que fue asesinado en agosto del 2020 en Marquesado, Rivadavia. Uno de los cuatro imputados por el crimen quedó en libertad después de que se cumplieran los plazos para mantenerlo en el Instituto Nazario Benavídez, debido a que es menor de edad.

Sobre la decisión de dejar en libertad al acusado de 17 años, Chávez expresó que "no sabía nada, pensaba que podía ser notificada ya que podría encontrarme a esta persona así como si nada en la calle". Según Lidia, el joven vive cerca de su barrio e incluso "una sobrina lo vio en una fiesta el sábado, no sé cómo puede ser monitoreado si va a lugares donde hay alcohol". Por ello, la bronca e impotencia empujaron a Lidia hasta el Juzgado para pedir explicaciones.

"Pedí explicaciones de porqué tiene libertad si han procesado a los cuatro. No por ser menor deja de ser un asesino", reclamó la mamá de Braian. Lidia aseguró que el adolescente imputado "anda en fiestas, divirtiéndose en la calle y burlándose de un dolor ajeno". "Ahora solo me queda esperar la sentencia de la doctora Camus. Me explicaron que el juicio tenía fecha para enero pero como están en feria lo pasaron para marzo", detalló.

Sobre las expectativas de las posibles condenas, Chávez fue contundente: "La esperanza mía y de mi familia es que sean procesados a perpetua, ni un año menos". "Me dejaron un cajón, un nicho, llevar flores llanto y dolor a un cementerio. Dejaron a los hermanos destruidos y hasta el día de hoy cuesta", cerró la mamá.

Actualmente el resto de los procesados en la causa, María del Carmen Tapia, Mauro Exequiel “Cafiolo” Díaz y Franco Jesús Diego permanecen en el Penal de Chimbas. Según informó la autopsia, Braian Chávez, de 21 años, falleció a raíz de un puntazo a la altura del tórax. El crimen ocurrió a raíz de una gresca vecinal, con consumo de alcohol por medio.