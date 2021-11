Inédito: el perro asesinado en Chimbas tiene su propio abogado

Días atrás, un hecho policial causó conmoción en Chimbas cuando un hombre mató a escopetazos a un perro labrador, llamado Homero. La gente quedó perturbada porque el hombre salió con el arma frente a niños y demás vecinos que estaban en el lugar. A raíz de esto se dio algo inédito: el abogado Adolfo López Martí se presentó espontáneamente en Flagrancia donde hizo una presentación judicial formal, la cual fue admitida.

López Martí, quien pertenece a la Asociación de Funcionarios y Abogados en Defensa de Animales Nacional (AFADA), sostuvo que tomó conocimiento del hecho a través de los medios y en la audiencia hizo una presentación como querellante particular del perro fundamentándolo con el caso de la orangutana Sandra de Buenos Aires. 'La ley 14.346 tutela la vida del animal como sujeto de derecho como ser sintiente', explicó.

El letrado detalló que ya ha participado en otros procesos similares pero representando a propietarios de animales, cuyos casos no llegaron a tener sentencia sino que se dictó una probation. 'El animal no puede ejercer su derecho por eso esto es inédito en cuanto a que estoy defendiendo directamente al animal y que además la causa tendrá sentencia. Si al hombre lo condenan habrá un nuevo precedente', manifestó.

El defensor de Homero expresó que se va a probar que el accionar del hombre fue por el solo hecho de la perversidad, ya que tiene problemas con vecinos, y particularmente con la propietaria del animal. 'Esto da indicios de que podría haber matado al animal por venganza. El animal no lo atacó, es más, era sociable. No he tenido contacto con la familia propietaria del perro, fue una presentación espontanea', dijo.

En cuanto a esto, el abogado López Martí consideró que seguro la familia propietaria del animal tiene miedo porque el hombre está armado. 'Estamos hablando de una persona que dispara. Ahora tiene una orden de restricción, es un peligro para la sociedad, el delito es contra la seguridad pública. El maltrato animal es un delito penal regulado y hay que avanzar sentando un precedente a nivel provincial y nacional', agregó.