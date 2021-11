Caso Mura: el viernes empezarán los alegatos por el homicidio del oficial

El caso del oficial Mura va llegando a zona de conclusión. Este jueves se realizaron la lectura de pruebas y exhibición de la evidencia, y el viernes iniciarán los alegatos. Según confirmó en horas del mediodía a Canal 13 la abogada querellante, Romina Solera la semana que viene se conocerá la sentencia.

En la audiencia del viernes los primeros en tomar la palabra serán los Fiscales, después vendrá el turno de la Querella, momento en el cual se expresará la madre de la víctima, por ser su representante legal. Cabe aclarar, que lo que se diga en esta instancia no será tomado como prueba de cara al juicio, sino que simplemente es la posibilidad de que la representación del oficial tiene para hablar.

Solera señaló que la mamá de Mura no está del mejor ánimo. ‘Esta en un estado de angustia muy delicado, no sé si va a poder enfrentarlo. Hoy me dijo que quería dirigirse al Tribunal’, contó.

Para la sentencia, la querella confirmó que pedirá prisión perpetua. Solera entiende que las pruebas que presentaron entre la fiscalía y la letrada son más que contundente pos su objetividad. ‘Nos basamos en testimonios de personas que no tienen ningún tipo de interés en los resultados del juicio, en pericias científicas apuntando en lograr demostrar la culpabilidad del imputado y desde el otro lado solo pruebas subjetivas de personas que tiene relación cercana al imputado, por lo que creemos que nuestras bases son sólidas y por ende tendremos buenos resultados’, cerró.