No hay culpables: la causa por la muerte de la joven atacada por una jauría será archivada

Este jueves, el fiscal Francisco Micheltorena informó que, pese a que continúa la búsqueda de la jauría que atacó y mató a Florencia Ledesma en Albardón, la causa será archivada al entender que son perros salvajes que no tienen dueño. 'La hipótesis principal es esa, por lo tanto, si no aparecen nuevas pruebas vamos a desistir', afirmó.

Según el fiscal, en esta causa hay inexistencia de delito ya que, al no tener dueño los perros, no se puede imputan ni una figura culposa ni dolosa a ninguna persona. 'Es decir, al desestimar la causa pasa a archivo sin perjuicio de acciones civiles o lo que pudiera restar que ya no es de mi competencia', agregó el fiscal a cargo.

No obstante, al haber intervenido en la causa, Micheltorena dispondrá que tanto la Policía Ecológica como Ambiente de la provincia den captura a esos perros y decidan respecto del destino que se le va a dar a los mismos. 'La búsqueda deberá ser hasta que den con los animales porque han podido ser ubicados geográficamente', agregó.

Además, gracias al testimonio del hermano de Florencia, que fue muy específico en la descripción de algunos integrantes de esa jauría, se estima que será efectiva la captura de los canes. 'Hay uno de los perros que es similar a un dálmata y otro que es un cimarrón con características muy especiales. La Policía es optimista', cerró.