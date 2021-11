ARA San Juan: la querella pidió prisión preventiva para Macri

El abogado de 11 de las familias de los submarinistas del ARA San Juan y padre de uno de los fallecidos, Luis Tagliapietra, dijo este martes que se debería pedir la prisión preventiva para Mauricio Macri, según dijo el letrado, "ha demostrado peligros procesales" en la causa por presunto espionaje ilegal.

Tagliapietra dijo esto en virtud de que el ex presidente “ya manifestó su intención de irse a vivir a Estados Unidos y a dar clases allá. Ahora quiere ir a Arabia Saudita, donde no hay tratado de extradición ¿Si tengo miedo de que se fugue? Estoy seguro que lo va a hacer", en declaraciones a El Destape Radio.

El acusado, presento en el día de ayer una autorización para salir del país y viajar a Arabia Saudita luego de las elecciones legislativas del 14 de noviembre. El mismo fue rechazado por una de las querellas de la causa.

En este sentido, el abogado agregó que "no se ha respetado los llamados del juez” a la vez que se mostró incrédulo que finalmente Mauricio Macri se presente a declarar mañana miércoles, en lo que sería su cuarto llamado a testificar. "Veremos si efectivamente se presenta y qué secreto de Estado revela", dijo Tagliapietra y continuó, "No estábamos investigados por terrorismo ni nada de eso, así que no hay ningún secreto de Estado que revelar”.

Tagliapietra consideró que la fuga del país del expresidente es "posible", ya que "la causa que hoy tiene una escala penal que va de 3 a 10 años, pero si se comprueba la asociación ilícita, arrancaría de 5 a 20 años".