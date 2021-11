Juicio por el asesinato del oficial Mura: la pareja podría recibir perpetua

Este martes, se desarrolló otra audiencia del juicio por el asesinato del oficial Mura. En esta oportunidad, Diego Espejo le aseguró a la justicia que el en realidad era la víctima del Policía, pero la justicia lejos estuvo de creerle, por lo que se avizora es que el acusado recibirá la pena de prisión perpetua, según informaron desde el Sistema Acusatorio.

Espejo fue encontrado penalmente responsable por lo ocurrido en marzo pasado, cuando su pareja apareció asesinado en su cama. El juicio se desarrolló en el Sistema Acusatorio, donde Espejo ante el triunvirato de jueces aseguró que él era la víctima. ‘Vivía con amenazas, con golpes, obligándome a no estar con otras personas. Me estaba alejando de mi familia. Estaba pasando por un momento que no se lo deseo a nadie’, afirmó.

Ante la incredulidad de la justicia sanjuanina, la pareja de Mura fue declarado penalmente responsable por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el vínculo, ya que eran pareja. Solo falta que los jueces dicten la condena. La fiscalía pidió prisión perpetua para Espejo y esto puede ser posible por cómo se dio el juicio.

El caso del asesinato del oficial Mura:

El terrible episodio ocurrió en la madrugada del pasado 19 de marzo. De acuerdo a la información policial, ambos estuvieron tomando bebidas alcohólicas en un bar. Sobre las 2:30, llegaron al departamento que alquilaba el policía, sobre calle Eladio Quiroga, en el interior del barrio Sarmiento, en Chimbas.

Según la investigación, llegaron en completo estado de ebriedad, tuvieron relaciones sexuales y, luego, Mura se durmió. Aparentemente, Espejo habría encontrado un preservativo usado (y no con él), algo que habría causado la furia del joven. Sigilosamente, fue hasta el lugar donde el policía guardaba el arma y le disparó en cuatro ocasiones, causándole la muerte de manera instantánea.