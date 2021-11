Condena perpetua al asesino de su hijo: el desgarrador relato de la mamá de Oscar Mura

Griselda Pizarro, madre del oficial Oscar Mura, habló con Canal 13 tras la condena a Diego Espejo por asesinar a balazos al policía. “Se hizo justicia. Siempre he creído en la justicia. Ahora un poco más aliviada, pero con el dolor intacto toda la vida porque yo a mi hijo no lo tengo. Pero muy agradecida de la Justicia que es lo que le tocaba a él por haber matado a mi hijo tan cruelmente”, dijo.

Espejo fue condenado a prisión perpetua este jueves, al ser encontrado culpable del crimen de su pareja el pasado 19 de marzo en una vivienda del barrio Sarmiento en Chimbas.

La mamá del ex oficial, aseguró que finalmente se supo la verdad y se hizo justicia. “Agradezco mucho a la abogada Romina Solera, a los fiscales porque haber hecho el trabajo como tiene que ser. Siempre he creído en la justicia y hemos demostrado la verdad. Mi hijo sierpe ha sido muy buena persona y ellos lo querían ensuciar de mil maneras. Pero no han podido porque la verdad no se oculta”, manifestó la madre de la víctima.

Griselda, también se refirió al doloroso proceso que le tocó atravesar como mamá durante el juicio. “La impotencia que tenía era porque él no estaba para poderse defender. Estábamos nosotros, pero nosotros no podíamos hablar. No podíamos defenderlo porque no nos permitían y era la impotencia que teníamos”, señaló.

Sin embrago, aseguró que como mamá siempre estuvo tranquila porque sabía la clase de hijo que tenía. “Me daba impotencia sentir las palabras que decían, que mi hijo era malo, que era agresivo, que era mala persona. No lo podía defender, no podía gritarle. Pero él (Espejo) sabe que es buena persona mi hijo. Estoy orgullosa de mis tres hijos y de él mucho más”, aseguró.

Finalmente, la mujer comentó: “Yo creo en Dios y él me ha dado la fuerza necesaria para estar aquí y enfrenar esto tan duro. Siempre del he pedido a él que me diera la fuerza necesaria para estar acá y me la ha dado”.

“Siento que él (Oscar Mura) está tranquilo donde esta y que se ha hecho justicia. Ahora, tanto él como nosotros tenemos un poquito de paz. El dolor siempre estará intacto porque me lo han arrebatado de tal manera, tan cruel que duele muchísimo. Pero siento que un poquito de paz vamos a tener y vamos a poder descansar un poco ahora”, concluyó.

Por su parte, la abogada de la familia Mura, Romina Solera, comentó tras la finalización del juicio que se van contentos con la condena para Espejo. “Todo el tiempo intentaron manchar la imagen, desacreditar a la víctima. Pero durante la prueba y el juicio no se aportó ni una sola prueba de algún indicio de violencia de parte de Mura. En ningún momento probaron eso, salvo por dichos de amigos o familiares. Pero no hubo testigos de esa supuesta violencia”, dijo.

En cuanto a la causa, Solera contó que lo más complicado fue acreditar el agravante de la alevosía, una de las claves para que Espejo sea condenado a perpetua. “Lo más complicado era sostener la alevosía y eso dependía de la prueba científica que, como la ciencia es compleja, hubo que mandar muestras a Mendoza y todo se ha hecho muy prolijamente. La alevosía ha quedado acreditada ante tres jueces y eso nos pone muy contentos porque significa que el trabajo que se hizo fue perfecto y el resultado es muy alentador”, declaró ante el móvil de este medio.

Finalmente, la abogada señaló que “el Tribunal entendió que se acribilló a la víctima de 4 disparos. Podrían haber sido más disparos porque el arma se trabo. Y nos queda la duda de si el seguiría disparando. Mura estaba dormido, ebrio y de espaldas al agresor, por lo tanto, la alevosía es patente”.

Cabe mencionar que en las afueras de tribunales, hubo momentos de tensión por el reclamo de los familiares del condenado, quienes entendían que la pena impuesta fue injusta y buscarán apelar.