Tensión en Tribunales: familiares de Espejo indignados por la condena perpetua

Este jueves, Diego Espejo fue condenado a prisión perpetua por el crimen de su ex pareja, el oficial Oscar Mura, ocurrido en marzo de este año. Tras la sentencia, los familiares del condenado estallaron de bronca y pidieron que se revise la pena.

“Tenemos una impotencia muy grande porque teníamos las pruebas para que se muestre lo que hemos dicho. Teníamos todas las pruebas. Ellos dicen que mi hermano se ha puesto las esposas y no hay pruebas. Nosotros queremos que el 17 se apele y bajen la pena. Porque es injusto. Si las cosas hubieran pasado al revés, si Mura hubiera matado a mi hermano a ver si los fiscales hubieran estado de su parte”, manifestó indignada una de las hermanas de Diego Espejo ante las cámaras de Canal 13.

“El fiscal se cree que Diego es francotirador. Primero dijo que le disparó parado, después de rodillas. Quédate de acuerdo, no sea tan corrupto. Al juez Federico Rodríguez le han pagado. ¿La familia de Mura cuánta plata puso? Nosotros somos pobres, no tenemos plata para pagar. ¿Por eso le dan cadena perpetua? Son hijos de mil putas todos. La abogada no ha hecho nada. Todo han hecho los fiscales. El fiscal Recio ha sido pareja de Mura por eso esta tan interesado en que Diego pague cadena perpetua. Tiene que saberse la verdad. No sé por dónde se han pasado las pruebas que teníamos. Dicen que Diego no estaba tomado. El policía estaba tomado, tenía 1.9 de alcohol y Diego 0. Hay cámaras que comprueban que Diego si había tomado en el bar. Todo lo ha pagado la familia de Mura, todo han pagado”, disparó otra de las familiares del condenado.

De este modo, la familia de Espejo puso en duda la investigación de os fiscales y las pruebas presentadas por la querella en el juicio. Ante ello, pidieron que se revea la condena y aseguraron que apelarán la sentencia contra Espejo.

El crimen del oficial Oscar Mura ocurrió en horas de la madrugada del pasado 19 de marzo en una vivienda del barrio Sarmiento en Chimbas. Según la investigación, Espejo era pareja de Mura y lo mató de 4 disparos cuando el policía estaba dormido.

Esa misma noche, el acusado quedó detenido y finalmente este jueves la Justicia determinó que es culpable del asesinato.