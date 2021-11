El colectivero que atropelló y mató a un albañil fue sobreseído

El 29 de julio pasado, un joven de 22 años murió tras chocar en el cruce de lateral norte de avenida de Circunvalación y calle Las Heras, en Capital. Sucedió cuando circulaba en su moto y chocó contra un colectivo de la línea Albardón. A más de 3 meses de aquella tragedia, el colectivero se sentó ante el juez y fue sobreseído del hecho.

El joven fallecido se llamaba Fabricio Flores, era albañil y padre de 2 niños, una nena de 2 años y un bebé que por aquel entonces tenía 1 mes de vida. La muerte lo encontró después de que llevó a su padre al trabajo. Y la investigación, con el chofer acusado por homicidio culposo, se centró en determinar quién fue el responsable.

En el juicio se determinó que 'el conductor de la moto no tenía frenos y que el colectivero tenía valores de marihuana en sangre pero el gabinete forense manifestó que dichos valores no tenía incidencia en el manejo del vehículo'. Es decir dicha sustancia era muy baja y de tiempo atrás, con lo cual no generó ninguna influencia.

Por eso se solicitó el sobreseimiento del conductor, identificado con el apellido Cortez y fue otorgado por el juez. Además se lo desvinculó de la causa y la fiscalía valoró 3 cosas puntuales que quedaron plasmados en el fallo: el colectivero tenía prioridad de paso y conducción diligente. Además que la moto tenía rotos los frenos.