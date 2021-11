Condicional para José López: sus amigos pagaron $14 millones por la fianza

El ex funcionario del Ministerio de Obras Publica, José López, fue liberado gracias al generoso aporte de tras amigos que pagaron una fianza de 14,5 millones de pesos. López había sido detenido hace 6 años al ser sorprendido en la madrugada del 16 de junio del 2016, cargando bolsos por casi nueve millones de dólares cuando intentaba esconderlos en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 1, jurado que ya le había otorgado la libertado pero el ex secretario no había podido pagarla caución por falte de fondos. Ahora, gracias al aporte de unos amigos y a la baja del valor de la fianza pudo quedar en libertad la Cámara de Casación le ordenó al Tribunal bajar la caución.

El monto que había sido fijado en abril era de 85 millones de pesos, de los cuales el José López aseguró no tener fondos. La Cámara de Casación le ordenó al Tribunal bajar la caución, con el argumento de que esta suma no se ajustaba la situación patrimonial del ex funcionario.

Finalmente el tribunal reperfiló las tasaciones y transacciones, por lo que el condenado pudo salir en libertad y ahora cumplirá el último tercio de la condena en libertad.