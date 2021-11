Quedó libre el hombre que desmayó de una paliza a su pareja en Sarmiento

Un brutal episodio de violencia de género ocurrió durante el mes de julio en Sarmiento, por el cual en las últimas horas el sujeto fue condenado a seis meses de prisión condicional. Fuentes del caso informaron que el hombre se encontraba en la cama junto a su mujer cuando comenzaron a discutir por los celos del sujeto.

'Decime la verdad, vos me estás gorreando, sos una mentirosa, una pu..., zorra...', le dijo para luego propinarle una paliza salvaje. En ese momento, el agresor se subió encima de la víctima y comenzó a propinarle golpes de puño en el rostro mientras ella cubrirse la cara, sin poder lograrlo, desvaneciéndose por un momento.

Al despertar, el individuo continuaba golpeándola mientras ella suplicaba piedad. 'Déjame por favor, no me pegues más, me duele mucho la cara', manifestó. Fue en ese momento en que el hombre salió de encima de la denunciante e inmediatamente la mujer salió corriendo de la vivienda y pidió ayuda a una familia que vive cerca.

Dichos vecinos residen en la misma finca, ubicada en Tres Esquinas. Posteriormente, la damnificada fue trasladada al hospital y luego realizó la denuncia en la UFI Cavig. El sujeto fue condenado por lesiones leves agravadas por el vínculo, pero no irá preso. Además, deberá cumplir reglas de conducta durante dos años.