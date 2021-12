Ciclista sanjuanino en problemas tras ser imputado por estafa

Un ciclista sanjuanino perteneciente al equipo de la Municipalidad de Rawson fue imputado por estafa este viernes al mediodía. Al corredor le depositaron dinero por error y decidió no regresarlo. El juez de Garantías decidió dejarlo en libertad, pero sigue en problemas, puesto que será investigado por la Justicia.

La fuente judicial informó que se trata de Franco Leonardo Rodríguez, quien, en enero pasado, recibió más dinero de lo que debía por un error. Si bien reconoció el error, nunca devolvió lo que correspondía. Al corredor le transfirieron 190 mil pesos, cuando la suma correcta a depositar era 20 mil pesos, según precisó el fiscal Francisco Micheltorena.

Cuando detectaron la falla desde el municipio le pidieron a Rodríguez que devolviera el monto excedente. El ciclista afirmó que devolvería el dinero que no le correspondía, pero eso no ocurrió. Desde la municipalidad rawsina al ver que lo prometido no se cumplía, lo denunciaron el 26 de noviembre.

‘Puso diversas excusas a lo largo de los meses y, como sospechan que se la gastó, decidieron denunciarlo’, contó representante de la UFI de Delitos Especiales.

El Ministerio Público le endilgó el delito de presunta estafa, el juez Matías Parrón decidió que el acusado permanezca libre en los 4 meses que durará la investigación penal preventiva. En tanto, la defensa de Rodríguez es Fernando Bonomo.

Cabe informar, que al deportista imputado en una primera instancia la municipalidad lo intimó administrativamente. Al no haber respuesta, tras la denuncia fue despedido del equipo. Por último, la denuncia civil para que sea embargado siguió su curso.