Una joven se encerraba y no comía por temor a que su padrastro abusara de ella nuevamente

El hecho salió a la luz hace pocos días, no obstante desde la UFI Anivi lo investigan desde el pasado mes de noviembre. El acusado de los delitos sexuales se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario de Chimbas. La joven recientemente se sometió a Cámara Gesell donde relató una desgarradora historia que dejó atónitos a los psicólogos, esto podría hacer que la caratula de la causa cambie.

El principal sospechoso es el padrastro de la adolescente de 15 años, un changarín de 32 años, que se encuentra detenido desde el mes de noviembre acusado abuso sexual con acceso carnal. La causa fue iniciada por el fiscal Raúl Iglesias y las ayudantes del fiscal Florencia Buteler y María Marsiglio, luego de que la psicóloga de la escuela donde asiste la joven notara un comportamiento distinto al habitual. Según informaron fuentes del caso, la joven se había vuelto retraída y con ciertos trastornos. Además, descubrió que la joven sufría abusos sexuales en su hogar y el presunto abusador era la pareja de su madre.

Luego, se realizó la denuncia en la Unidad Fiscal de Investigaciones del Centro Anivi, donde los profesionales dieron cuenta que aparentemente la víctima estaba desnutrida. La jueza de Garantías, Gloria Chicón dispuso la detención del changarín, y se le ordenó 2 meses de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación penal preparatoria.

Según informaron fuentes del caso, en los últimos días tomaron declaración a la adolescente a través de Cámara Gesell donde la chica dio un testimonio que dejó atónitos a los profesionales. La joven dejó entrever que no era violada, pero sí humillada y sometida a todo tipo de manoseos durante los últimos tres o cuatro años. La adolescente adquirió una conducta de terror para con el sujeto, y ante esta situación la única manera de escapar que encontró la víctima fue estar encerrada en su habitación al punto de no salir ni a comer para no cruzarse con su abusador.

Ante los testimonios de la chica, evalúan agravar la imputación contra el padrastro. Podrían acusarlo de abusos sexuales gravemente ultrajante, agravado por la convivencia y la guarda, y el grave daño a la salud mental de la víctima. Fuentes del caso informaron que los profesionales que la asistieron dijeron que la joven muestra un grave daño psicológico.