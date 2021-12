El médico amigo de Parisí se quedó sin defensa

El medico Jorge Luis Gil se quedó sin defensa en la causa en la que se encuentra involucrado por presunto encubrimiento a su amigo Héctor Parisí, denunciado por propinarle una golpiza a su ex pareja.

Nasser Uzair renuncio al patrocinio de Gil “por no seguir los lineamientos estratégicos” para la defensa. "Todo lo que hizo en la audiencia no estaba aconsejado por mí. Es la primera vez en mi vida que un cliente me sorprende saliéndose del libreto y de los consejos técnicos que le había indicado momentos antes de entrar a la audiencia. Me sorprendió" dijo el letrado a Estación Claridad.

Según el abogado, se había pactado dejar en claro que el médico tenía una relación de amistad con la denunciante.

Uzair había asegurado al móvil de Canal 13 que insistiría en la relación de amistad que tiene su cliente con la denunciante. La estrategia de la defensa se especifica en demostrar que los mensajes entre el doctor y la víctima comprueban la inexistencia del delito que se le acusa, puesto que toda la charla se habría dado en un clima de amistad. Para ello, el letrado presentó este mismo martes una prueba documental que consta de un acta labrado por escribano público donde detalla todo lo antes explicado.

En su declaración el medico dijo que tuvo contacto con la ex pareja de Parisi, supervisor de Flagrancia denunciado por violencia de genero. Allí dijo que la mujer "estaba enojada porque él (Parisí) no le había hablado, más que por los golpes". Además declaró que "como médico y con muchos años en la profesión, lesiones leves son golpes así", mientras se pegaba tres veces fuertemente en el muslo, con el puño cerrado, por lo que constataría las agresiones. Por otro lado aseguró que "en ningún momento la coaccioné o le ofrecí dinero". Tema por el cual es investigado por encubrimiento.