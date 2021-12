Buscan reconstruir la presunta violación de una menor en San Martín

Uno de los casos que conmocionó a San Juan en los últimos días fue el presunto abuso sexual en perjuicio de una menor en el departamento San Martín. Por el mismo están detenidos dos hombres, uno de ellos el cuñado de la supuesta víctima. Para obtener más precisiones sobre esta situación, las autoridades esperan que la adolescente reconstruya lo sucedido en Cámara Gesell.

Roberto Mallea, fiscal del caso, contó al móvil de Canal 13 cuáles han sido los avances que han concretado en la investigación. Primeramente la autoridad reveló que la joven de 17 años esta internada en el hospital Rawson desde el pasado viernes. Durante su estadía se le han realizado distintas pruebas y se confirmó que presenta lesiones tanto recientes como de vieja data.

"Conforme al informe médico surgen lesiones de antigua data y recientes. Eso va a ser fundamental la audiencia videograbada de la menor para que ella aporte con mayor exactitud mayores datos para poder determinar verdaderamente como ha sido el hecho y el grado de participación de cada uno de los imputados", expresó.

Debido a esto la Cámara Gesell de la adolescente resulta fundamental para descubrir que fue lo que realmente sucedió. Esto se debe a que solamente uno de los detenidos, Flores Reinoso, declaró y se limitó a expresar que es inocente. Por otro lado Raúl Leal Funes, el cuñado, no dijo ni una palabra.

A pesar de ello se pudo confirmar que entre la denunciante y los aprehendidos se conocían, incluso ella habría tenido una relación sentimental con uno. Todo habría ocurrido en la vivienda de uno de ellos, sin embargo todavía se desconoce cómo fue que ella llegó a ese domicilio.

"Aparentemente se conocían, supuestamente habrían estado en una reunión. No tenemos muy en claro el lugar, justamente por eso va a ser muy importante la declaración de la menor. Aparentemente estaban en la casa de uno de los imputados. No es mucha la información que tenemos de cómo llegó la menor ahí. Con uno de ellos aparentemente habría tenido una relación", sentenció.