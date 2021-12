¿Cuántos años de prisión le dieron al hombre que amenazó de muerte a su ex?

Roberto Exequiel Alcayaga fue condenado a un año de prisión efectiva por haber golpeado y amenazado de muerte a su expareja. Pero en la audiencia de este jueves, dieron cuenta que al tener una pena anterior, pasará 3 años en el Servicio Penitenciario Provincial.

Fuentes del caso indicaron que la víctima había ido a buscar a su hijo a la casa de su expareja, ubicada en el Barrio Cabot, en Concepción. Ella al llegar se quedó afuera, desde donde llamó al niño, quien al escuchar a su mamá, salió a saludarla. Sin embargo, detrás del menor también apareció enojado Roberto Alcayaga.

Este hombre sin mediar palabra arremetió contra la mujer que tomó a su hijo e intentó refugiarse en la casa de una vecina. Alcayaga la siguió e irrumpió en la vivienda de su vecina, la tomó del pelo y la arrastró por la calle.

En ese momento no midió lo que pasaría, ya que le dio varios golpes de puños y patadas. El calvario de la mujer no terminó ahí ya que le dijo a los gritos: "Te voy a cagar matando, no estoy ni ahí con estar preso".

Ella logró tomar el teléfono y llamó al 911.Pero cuando Alcayaga vio al personal policial se metió en su casa. En el momento en que los uniformados quisieron llevárselo, la madre del agresor no les permitió el ingreso a la vivienda.

La víctima radicó la correspondiente denuncia que llevó a que el agresor quedara detenido. Lo que descubrieron fue que Alcayaga era buscado por un hecho de Flagrancia. Tras el juicio abreviado, lo trasladaron directamente al Servicio Penitenciario Provincial.