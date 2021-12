Inédito: el hombre que asesinó al perro en Chimbas fue condenado

Este jueves se dio un hecho inédito en San Juan. Por primera vez un perro estuvo representado por un abogado en la justicia. En este caso por su asesinato producto de un escopetazo. Finalmente, Homero, el labrador que fue asesinado a metros de su casa por un vecino tuvo justicia. En juicio abreviado a H´`ector Luis Stefan le dictaron a cumplir un año y seis meses de prisión de cumplimiento condicional.

El abogado que representó al can fue por Adolfo López Marti apoderado legal de AFADA (Asociación de Funcionarios y Abogados en de Defensa de los Animales). La defensa al perro marca un antecedente porque es la primera vez que un perro tiene representación.

El violento episodio en donde perdió la vida Homero

Momentos de tensión se vivieron durante la madrugada del jueves 4 de noviembre en el interior del barrio Las Alondras en el departamento Chimbas. Un hombre de 60 años, mató de un escopetazo al perro de sus vecinos y terminó detenido.

El hecho ocurrió 48 horas después del caso de Florencia Ledesma, la joven de 22 años que murió atacada por una jauría salvaje en Albardón. Si bien, el hombre manifestó que el animal se había metido a su propiedad y lo estaba molestando, la dueña del can, aseguró a Canal 13 que el perro era tranquilo, nunca había mordido a nadie y desde hacía unos 10 años convivía en el lugar.

Lo cierto es que el hecho causó pánico e indignación en el vecindario, ya que la bala podría haber impactado contra algún vecino o algún niño que acostumbran a jugar en las calles y veredas del barrio.

“Yo estaba acostada y mi vecino me llamó como a las 2 de la mañana y me dijo que estaba agonizando el perro porque el hombre del frente le ha pegado un tiro”, dijo Sonia Garay al móvil de Canal 13.

Ante la situación, la mujer encaró al vecino y le advirtió que realizaría la denuncia. “Yo fui a hablar con el hombre y él me dijo que el perro se había metido a su casa y que lo tuviera encerrado. Me dijo que no fue un escopetazo que le tiro sino con bala de goma. Pero el perro no se hubiese muerto si eran de goma”, manifestó Garay.

Al momento del hecho, un vecino de la cuadra se encontraba celebrando un cumpleaños en su casa y había varios niños jugando en las veredas. Eso fue lo que también provoco la bronca de los vecinos. “Todos los vecinos salieron y se quejaban de que ese hombre se lleva mal con todos, pero yo no lo conozco”, señaló la dueña del animal. “Si alguien hace un asado o los niños juegan en la calle, él llama a la policía. Yo no he tenido nunca problemas con nadie, pero le dije que lo iba a denunciar porque está mal lo que le hizo al perro”, agregó.

Luego, comentó que el can recibió el disparo frente a la casa del agresor y como pudo llegó hasta el frente del domicilio de sus dueños donde agonizó por unos minutos hasta que murió. Al parecer, el impacto de bala fue a la altura del cuello.

Más adelante, Sonia relató que Homero, como se llamaba el perro, vivía hace 10 años con su familia. Además, dijo que sus hijos menores se criaron jugando con el animal y aseguró que nunca había mordido a nadie y tampoco tuvo problemas.

En cuanto al agresor, identificado como Héctor Stefan de 60 años, quedó detenido a disposición de Flagrancia por el delito de portación de armas de uso civil en concurso real con violación a la Ley 14.346 (inciso 7 – Art 3), indicó el Ministerio Público Fiscal.