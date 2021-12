Un sanjuanino golpeó y amenazó de muerte a su mamá: ¿cómo siguió el caso?

Un nuevo e indignante caso de violencia se registró en la provincia de San Juan durante la noche del pasado viernes 24 de diciembre. Lo que ocurrió fue que un hombre regresó borracho a su vivienda para luego golpear y amenazar de muerte a su madre. Debido a esto el joven fue detenido y la investigación del caso siguió avanzando.

El agresor es un sanjuanino de 27 años de edad que posteriormente fue identificado como Enrique Antonio Páez. Es hombre había salido de la casa que compartía con su madre para terminar regresando alrededor de las 20:00 en un profundo estado de ebriedad. En este contexto el sujeto comenzó a discutir con su mamá.

La tensión fue creciendo hasta que el ebrio tomó una llave francesa y empezó a amenazarla de muerte mientras gritaba: "Te voy a matar esta noche". Ante esta situación la afectada tomó una silla y comenzó a proteger su cabeza. Una vez que la bajó, Páez le dio un fuerte puñetazo en el rostro que le provocó un corte en el pómulo.

No contento con ello comenzó a golpear la herramienta contra una pared y un puerta hasta que llegó el 911. Allí el joven fue detenido hasta que se conociera su futuro, cosa que sucedió durante el pasado lunes 27 de diciembre. En ese momento, mediante un juicio abreviado se resolvió su condena a 1 años de prisión en suspenso, es decir que no irá a un calabozo. Sin embargo debe retirarse de su casa y no podrá tener ningún tipo de contacto con su madre.