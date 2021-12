Quedó en libertad el conductor que atropelló y mató a la adulta mayor

Una tragedia en plena Avenida Libertador se dio este jueves en la mañana, en Rivadavia. Una adulta mayor, identificada como Dominga del Tránsito Arias (85), murió tras ser impactada por un Fiat Uno. El conductor del vehículo, Cristhian Marcel Pérez Ferreyra (29), quedó en libertad mientras se realiza la investigación, que durará seis meses.

El caso está siendo investigado por la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi. Este jueves se realizó la audiencia de formalización de la causa, por la cual Pérez Ferreyra fue acusado por el delito de Homicidio culposo por conducción negligente. Según el Código Penal de la Nación, para ese delito se establecen condenas que van de 5 a 10 años de prisión, e inhabilitación especial para conducir.

Desde fiscalía resolvieron esa acusación porque entienden que el joven de 29 años manejaba en exceso de velocidad, en una zona que la máxima es de 40 k/h. Asimismo, el conductor quedó el libertado ya que no tiene antecedentes y no entorpecerá la investigación. En tanto la familia de la víctima no presentó abogados por lo que queda en manos del Ministerio Público Fiscal por el momento.

En tanto, mientras la investigación se lleva adelante, el joven de 29 años permanecerá en libertad. Luego del fatídico accidente, Pérez Ferreyra fue traslado hasta la Comisaría 13ra donde había quedado detenido hasta este viernes. Puntualmente el trágico siniestro se produjo sobre la Avenida Libertador y calle 30 de octubre, a unas tres cuadras de la Municipalidad de Rivadavia.

En ese momento un auto modelo Fiat Uno de color rojo atropelló a la adulta mayor y la arrastró por lo menos 50 metros por la calle. Este duro impacto que recibió la mujer le provocó la muerte prácticamente al instante.