A casi 2 años del femicidio de su hija, no hay fecha de juicio: 'Queremos hacer el duelo'

A finales de 2019 se produjo el femicidio de Celeste Luna. En un primer momento su novio, Matías Mallea, aseguró que se trató de un suicidio pero se terminó demostrando que se trató de un femicidio. A pesar de las pruebas halladas, a casi 2 años del crimen, todavía no hay fecha de juicio. Sus padres no han abandonado la lucha en ningún momento pero revelaron que ya están cansados de la lentitud de la Justicia y quieren hacer el duelo de una vez por todas.

Vicente Luna, padre de Celeste, habló con el móvil de Canal 13 desde las puertas de Tribunales para reforzar su pedido de justicia. El hombre recalcó que están preocupados por la posibilidad de que Mallea, el presunto asesino de su hija, quede en libertad luego de que se cumplan dos años ya que nunca fue condenado.

"Hace 2 semanas hablé con el presidente de la Corte, Olivares Yapur. Le comenté la causa de mi hija y me dijo que me quedara tranquilo porque se iba a interiorizar. Nosotros no nos quedamos con eso porque Yapur es uno más del juzgado. Hicimos esa marcha para que los jueces se pongan en el lugar de nosotros, el sufrimiento que llevamos hace 2 años, desde el 15 de diciembre de 2019 que estamos con este peregrinar. Queremos hacer el duelo y que él sea condenado, las pruebas están", expresó.

Siguiendo en la misma línea Rosa, la madre de la víctima, contó que la espera para ellos se esta haciendo interminable y desesperante. Cada vez que les suena el celular se les genera una pequeña ilusión de recibir buenas noticias. Sin embargo la historia siempre se repite y el caso no avanza.

"Nos dijeron que tenemos que esperar porque es muy difícil una muerte. Cuesta mucho porque son 7 meses para una apelación, otros 7 meses para que le rechacen la apelación que el abogado de él hizo y acá estamos. En octubre y noviembre nos iban a dar una fecha de juicio pero ya estamos a 9 de diciembre. No es así porque el dolor de nosotros nadie debería sentirlo", reveló.

A pesar del dolor tanto Rosa como Vicente dejaron en claro que nunca bajarán los brazos con este pedido de justicia. Pase lo que pase ellos no van a descansar hasta que Matías Mallea reciba una condena firme que les de algo de paz y puedan hacer el duelo por Celeste.

"Mi hija dentro de días va a cumplir 2 años que no esta entre nosotros y todavía no tenemos fecha de juicio. Por esto nos hemos convocado otra vez a Tribunales. A lo mejor molesta pero la dolencia que tenemos es muy grande y nuestra hija no esta. Si tenemos que hacer otra marcha la vamos a hacer hasta que estemos seguros de qué día va a ser el juicio. Le guste a quien le guste él va a pagar la muerte de mi hija", sentenció.