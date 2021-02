Conocé todo sobre la implementación del sistema oral en el Juzgado

El Doctor Mario Parisi, a cargo de la Supervisión General del Flagrancia habló con Diario 13 e informo sobre el nuevo Sistema Oral, en el cual nombraran nuevos jueces subrogantes. A su vez explicó el funcionamiento actual y como serán los expedientes.

Parisi indicó que "Cuando los señores jueces del juzgado ya pasen al sistema oral se van a nombrar se van a nombrar jueces subrogantes, qué son los jueces de flagrancia". Ellos son quienes intervienen los procesos hasta la culminación de todas las causas.

Del mismo modo, explicó que el Poder Judicial no se detienen nunca, por ello es que puso como ejemplo que trabajan fines de semanas y feriados. Luego subrayó que la implementación de la nueva una reforma no significa que las causas de la ley actual 754-O, la cual explicita que el procedimiento escrito no sigan tramitando en los dos juzgados correccionales y dos juzgado de instrucción. Sino que implica "una competencia limitada que sigue una unidad conclusiva con un volumen de causa de 6 juzgado y paralelamente por supuesto fragancias" aludió el funcionario.

A su vez continuó expresando que "cuándo se implemente el nuevo sistema oral las causas que por la ley 1923-0, qué es la ley de implementación que ha determinado que ciertos delitos pasan al sistema oral, también va haber una tramitación oral". Sin embargo, va a ser distinto porque va a haber una carpeta electrónica, ya no va a ver un expediente y todo se va a resolver de manera oral sintetizó el profesional.