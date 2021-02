Otro fallo contra Flores: procesado y embargado por abuso de autoridad

El ex juez Pablo Caballero fue procesado y embargado con $100.000 por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La decisión fue del magistrado del Primer Juzgado Correccional, Alberto Caballero. Esto se debe a que al acusado se lo investiga por una causa de una camioneta que desapareció del Depósito Judicial.

El vehículo luego apareció en manos del comisario Gustavo Padilla. Las figuras penales que le endilgan al Flores se deben a que supuestamente le entregó indebidamente la Toyota Hilux al funcionario policial, que era el jefe del Depósito Oficial. Dejó que la usara para cuestiones personales y no investigó al mismo policía en un caso penal que lo tenía como involucrado.

Según la acusación fiscal, los hechos dejaron en evidencia que había relación entre los dos y que el ex magistrado quiso favorecer al uniformado. Con la decisión de Caballero, Flores queda más comprometido y se encamina a ir a juicio oral y público. Flores insiste con que es inocente, ya que en el mes de octubre dijo en el CAVIG que solo incurrió en 'errores'.

La defensa del ex juez puso sobre la mesa el 'desorden mental' que le ocasionó el trabajo extra con las otras dependencias judiciales que se crearon. En esa instancia, Flores respondió 'no me di cuenta' cuando le consultaron por qué no le informó a la Policía sobre la camioneta, para que fuera la misma entidad la que dispusiera qué hacer con el rodado.

También negó haber estado al tanto de que Padilla utilizaba la Toyota Hilux para cosas personales. Hay que destacar que Flores renunció en agosto de 2020 para esquivar el proceso de destitución que se estaba sustanciando en su contra, pero la causa penal sigue adelante.