Tras el escandaloso desalojo en Chimbas habló la abogada agredida

El sábado en la tarde se vivió un escandaloso hecho en el Barrio Loteo Salta 2, cuando supuestamente una familia que le alquilaba una casa a una pareja y su bebé quiso desalojarlos por la fuerza de la vivienda.

La abogada Silvia García contó con lujo de detalle a Canal 13 lo sucedido, cómo un grupo de personas apoyando a la dueña de casa, Viviana Robledo, reventando la puerta de acceso entró por la fuerza y comenzó a sacar las pertenencias de los inquilinos a la vereda.

En la acción la letrada comenzó a grabar según dijo para “documentar” lo que estaba pasando con su clienta, la inquilina del lugar. En ese interín recibió un cabezazo de uno de los sujetos de nombre Maximiliano Bazán. (VIDEO)

La doctora dijo que hay una clara “violación del derecho que tiene cada inquilino de habitar la vivienda por la cual está pagando pacíficamente y la está habitando con ese derecho a uso”.

Hay una relación de alquiler: “hay una relación de alquiler”, declaró a Canal 13, “yo te permito que uses una vivienda y vos me vas a pagar por el uso de esa vivienda, hay acuerdo de mantenerla en buen estado y comunicar cuestiones relevantes, seguramente había un interés en prescindir de estos inquilinos por que no se hubieran tomado estas terribles molestias”.

Agregó que “Evidentemente no los querían más ahí, habrá que investigar si hay un interés de un negocio inmobiliario subyacente, informalmente se había manifestado que se retiraran”.

Si la casa se vendió no se sabe, “No nos notificaron del nuevo dueño”, “no estaban notificados de demanda de desalojo, no encontré proporcionalidad”, el contrato vence en el año 2022 y se están haciendo los pagos. “Fue de lo más espantoso que he vivido en mi carrera, con el agravante de una criatura, un bebé de por medio”.

La abogada García fue agredida también en la acción "Estaban sacando una cama y la dejaron para pegarme pero no me di cuenta hasta porque “estaba preocupada en documentar con videos lo que pasaba”.

“Me sorprende que esté detenido solamente el agresor porque en realidad ha habido apoyo grupal no solo en la agresión hacia mí sino también en todas las acciones delictivas que se cometieron” “desvalijaron, robaron dinero, celulares, desaparecieron efectos personales”.