Absolvieron de toda culpa y cargo al empresario Sergio Vallejos

El pasado martes por la noche se conoció que Sergio Vallejos, fue absuelto de toda culpa y cargo. El sanjuanino se encontraba acusado de romper la cuarentena para que su empresa funcionara normalmente. La decisión estuvo a cargo del juez Benedicto Correa, quien analizó las pruebas presentadas por la defensa luego de que se presentara un recurso de apelación tras la sentencia de Flagrancia.

El abogado defensor de Vallejos, Martín Turcumán, confirmó que finalmente su defendido fue absuelto. Esto les fue comunicado alrededor de las 18:00 del martes, cuando fueron convocados a una audiencia en la sal del Tribunal de Impugnaciones. Durante este encuentro se leyó la nueva sentencia.

La misma expresaba que el hombre fue encontrado inocente del delito del que se lo acusaba. El empresario de la fábrica Zonda Safety Gears anteriormente había sido condenado por el fuero de Flagrancia, por romper la cuarentena para permitir el normal funcionamiento de su empresa.

Esta nueva decisión estuvo a cargo del juez Benedicto Correa, quien analizó minuciosamente todas las pruebas aportadas por la defensa. Este nuevo análisis se dio luego de que Turcumán presentara un recurso de apelación, tras la sentencia anteriormente mencionada.

"Entendiendo que las pruebas no habían sido debidamente analizadas, propusimos este recurso de apelación para que sean revisadas en otro tribunal. Afortunadamente el juez Benedicto Correa analizó la totalidad de las pruebas y terminó concluyendo que la actividad de Vallejo estaba exceptuada", expresó el abogado.

Acerca de esto el letrado mencionó que la empresa de Vallejo se encontraba produciendo elementos de protección personal. Se trataba de ropa de trabajo para industrias sanitarias, para la minería y para el propio Estado Nacional. El entrevistado reveló que desde AFIP habían hecho un pedido a Zonda Safety Gears. Debido a esto para ellos era un total contrasentido que se lo acusara de este delito.

Finalmente Turcumán mencionó que por el momento no consideran presentar algún reclamo por los daños económicos que se provocaron a la empresa. "No lo ha evaluado conmigo, no existe ningún daño respecto a su buena imagen. Respecto a los daños económicos que pueda tener la empresa, porque la Justicia ordenó la clausura, pueden existir daños y puede existir algún tipo de reclamo pero no lo hemos evaluado con Vallejo", sentenció.