Jubilaciones, licencias y apoyo a jóvenes abogados: las propuestas de Foro Independiente 

Tres son las listas que buscan quedarse con el cargo de la vicepresidencia del Foro de Abogados en la provincia de San Juan. Una de ellas es Foro Independiente, encabezada por Sofía Lloveras. En diálogo con Canal 13, la candidata planteó las propuestas de su espacio: Mejorar jubilaciones, licencias y apoyo a jóvenes abogados.

Una de ellas es la refinanciación de la Caja Previsional del Foro que según la letrada se encuentra desfinanciada. En este sentido, explicó que esto se debe a que en el año 2003 el Gobierno decidió a través de una ley eximir del pago de sellados a la Fiscalía de Estado en las causas que iba a litigar. Esto provocó un desfinanciamiento del 50% de los ingresos que recaudaba el Poder Judicial.

En el año 2014 a 2017 en la gestión del doctor Marcelo Arancibia se le hizo una propuesta al Gobierno para que la Fiscalía de Estado vuelva a pagar por los sellos, pero con algunas modificaciones. “El proyecto era que no pagara lo mismo que los litigante, es decir, 4 unidades forenses (uf). Sino, de 1 a 4 uf y que lo recaudado fuera un 80% a la Caja Previsional y el 20% al Foro de Abogados”, comentó Lloveras.

“Esto iba a duplicar los ingresos anuales del Foro de Abogados y sextuplicar los ingresos anuales de la Caja Previsional. Además, iba a triplicar el haber jubilatorio en 4 o 5 años”, sostuvo. Cabe mencionar que el caudal de juicios que hay aproximadamente en un año calendario es entre 120.000 y 130.000 y la mitad son de Fiscalía de Estado, según indicó la candidata.

Sin embargo, dijo que “el Gobierno, con una actitud mezquina e invocando la emergencia económica que esta para ajusticiar a la sociedad pero no para los festivales del estado, decidió que no. Fue la última vez que se propuso algo”.

Ahora, este nuevo espacio asegura que va a proponer una solución a esta problemática. “Nuestra Caja Previsional tiene un problema que tiene que ver con dos aspectos. Para los abogados mayores, que ven su jubilación a mediano y corto plazo, ven venir una caja desfinanciada y una jubilación muy pobre, inferior a la mínima con seguridad. Para los abogados jóvenes o de mediana edad, que somos los que sostenemos con nuestro aporte, se hace muy pesado”, sostuvo.

Por otro lado, la lista del Foro Independiente busca reforzar la representación de los abogados litigantes ante los poderes del Estado y las instituciones. “Lo primero que proponemos es una verdadera representación de los colegas que es lo que carece hoy el abogado litigante. Con una verdadera representación de su cuerpo colegiado, el abogado puede resolver o plantear resolver problemáticas que implican la cotidianeidad a mediano y largo plazo. Son los problemas que tenemos hoy en el ejercicio profesional”, dijo Sofía Lloveras.

También, comentó que tiene propuestas para los abogados jóvenes o recién recibidos que comienzan a dar sus primeros pasos en la profesión.

“Tenemos propuestas muy interesantes que tiene que ver con la modernización de las ciudades. El co working es una manera de facilitarle a quien recién comienza un espacio de trabajo para atender los clientes, una oficina, computadoras”, contó.

Además, sostuvo que “el Foro está en condiciones de financiar con préstamos a tasa 0 o muy baja, a los jóvenes para que adquieran las herramientas de trabajo como una computadora, un escritorio, impresoras, etc”.

Otra de las propuestas tiene que ver con las licencias por temas de salud. “Los abogados no podemos faltar a trabajar. A nosotros los plazos judiciales nos corren igual, no se suspende una audiencia por una situación de salud del abogado. Desde nuestro movimiento bregamos por una ley que ampare al abogado litigante y que tenga la posibilidad ante una situación de salud de tener una licencia. Esto va a significar que no le corran los plazos procesales y que acredite la situación de salud o de algún fallecimiento de familiares, el nacimiento de un hijo, adopción, etc. Estamos desamparados los profesionales litigantes”, señaló.

Cabe mencionar que en las elecciones se renuevan las autoridades de Vicepresidencia, Directorio, Tribunal de Disciplina y Jurado de Enjuiciamiento. La fecha para las mismas aun no fue definida debido a que las autoridades analizan los protocolos Covid 19.

Las listas que buscan ocupar estos espacios son 'Unidos por el Foro', encabezada por el Dr. Roy Kirby; 'Foro Independiente', que tiene como postulante a la Dra. Sofía Lloveras y 'Compromiso Profesional' con el Dr. Wbaldino Acosta