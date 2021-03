Crecen expectativas por el inicio del juicio por la desaparición de Tellechea

En la mañana de este martes, el abogado Conrado Suarez Jofré expresó en Banda Ancha que junto a la familia de Raúl Tellechea solicitaron el requerimiento de elevación a juicio contras los 10 imputados que forman parte de la causa por desaparición forzada de persona.

De esta manera, ahora dependerá de la Fiscalía que depende de Francisco Maldonado si se hace la solicitud para que la investigación se pueda cerrar tras 17 años. De ser así, se podrá fijar una fecha para que se lleve a cabo el debate.

Esta instancia decisiva se dio un año después de que la Cámara Federal de Mendoza confirmó el procesamiento para los últimos cuatro imputados. Se trata del ex jefe policial, Miguel González, el empleado universitario Juan Marcelo Cachi, el ex comisario Roberto Mario León y la trabajadora de la Mutual de la UNSJ, Aurora Isabel Ahumada.

Cabe destacar que a los cuatro imputados anteriores, se les suman 4 ex directivos de la Mutual de la UNSJ identificados como Miguel Del Castillo, Luis Alonso, Luis Moyano y Rubén Eduardo Oro (estos últimos dos fueron ex funcionarios de la gestión provincial anterior). Además figuran el ex policía, experto en tareas de seguimiento y vigilancia, Alberto "Lali" Flores, y el arrepentido Sebastián Cortéz Páez, quien había dado detalles a la familia de lo que había sucedido con el ingeniero.

Con este requerimiento de elevación a juicio realizado por la querella, y que posiblemente lo hará la fiscalía, no se descarta que el juicio pueda arrancar durante este año. En ese sentido, el juez federal que lleva esta histórica causa debe declarar el auto de elevación a juicio, tras resolver posibles planteos que puedan hacer las defensas a ese pedido de elevación, y mandar el expediente al Tribunal Oral Federal. A continuación será el turno de los jueces de juicio, quienes deberán convocar a las partes para que ofrezcan las pruebas que crean convenientes y los testimonios que serán requeridos en el debate.

Por su parte, el abogado Conrado Suarez Jofré manifestó que, para la familia de Tellechea, "lo que hubo fue un apoyo del Estado, traducida en la Fuerza Policial, de tomar la investigación y llevarla antojadizamente hacia la coartada de los ex directivos de la mutual". La aparente conexión con el Estado viene de la mano de Moyano, ya que fue viceministro de Desarrollo Humano en 2004.

"Acá hubo un conflicto entre Tellechea y los ex directivos de la mutual", agregó el abogado. Es que sobre ellos pesa la acusación de haber hecho desaparecer a Tellechea porque sabía de los manejos fraudulentos que hacían con el dinero del organismo.

Por ello se cree que lo secuestraron y sembraron pistas falsas en la investigación para hacer creer que el estafador era Tellechea y que, por ese motivo se había fugado de la provincia. Cabe recordar que Flores está procesado por ser el presunto apretador de testigos, en tanto que Cachi está en la mira por haber ayudado a Moyano para que se comunique con los otros procesados de la causa.

Finalmente, Cortéz Páez fue quien le expresó a Mauricio Tellechea que su papá había sido secuestrado por fuerzas de seguridad, que habría estado cautivo en el barrio San Martín y que falleció por falta de insulina, ya que lo enterraron cerca del dique de Ullum, lugar en el que se realizó una excavación sin poder encontrarlo. Mientras que González, León y Ahumada colaboraron para ocultar lo que pasó con el hombre desaparecido en plena democracia.