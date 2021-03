Foro de Abogados: la oposición resistirá la mudanza a la ex Cavic

La flamante vicepresidenta del Foro de Abogados, Sofía Lloveras, sostuvo en Canal 13 que van a insistir en que la Ciudad Judicial no se mueva del microcentro hacia la ex Cavic. 'Todavía no lo hemos formalizado pero nosotros recepcionamos la mirada de la mayoría y fue una decisión desarticulada, este tipo de decisiones no contempla un aspecto importante que son los profesionales'.

En este sentido, manifestó que la intención es que crezca el proyecto del edificio 9 de Julio y aledaños. 'Es hermoso así que vamos a volver a proponerlo', expresó. En cuanto a su relación con el presidente del Foro, Gustavo Giaccagli, explicó que con todo su equipo están trabajando con normalidad, tras la primera reunión que calificó como intensa pero positiva.

Asimismo aclaró que 'es más lo que se dice que lo que pasa en realidad', tras el rumor de que pidió un informe de cuentas sobre la gestión del Foro. 'La reunión inició con una exposición del contador y el gerente y se envían al Directorio los resumes, pero no se planteó el informe de cuentas, lo que realmente sucedió es la intensión de gestionar para los abogados', agregó.

En cuanto a las remodelaciones del Anexo Jujuy, consideró que se hicieron en un lapso corto o inadecuado sin analizar las necesidades pero que son bienvenidas. 'Hay predisposición. Se planteó que se inunda el subsuelo con las lluvias y se está realizando el traslado de las oficinas de ese lugar. La medida de los mostradores es corta y se van a ampliar', remarcó.